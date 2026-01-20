Molino Nicoli, nuova linea produttiva

Molino Nicoli ha inaugurato una nuova linea produttiva dedicata agli snack estrusi leggeri per il baby food presso il proprio stabilimento di Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo.

Grazie a questo progetto, che ha previsto il completo revamping e il trasferimento di una linea pre-esistente all’interno di un nuovo building, Molino Nicoli raddoppia la capacità produttiva del reparto snack estrusi leggeri, superando i 50 milioni di confezioni all’anno, con un significativo potenziamento anche delle operazioni di packaging.

“Questo potenziamento rappresenta un passaggio strategico per Molino Nicoli - commenta Piero Mirra, amministratore delegato di Molino Nicoli - Ci permette, infatti, di aumentare capacità e flessibilità in modo da spingere ulteriormente la crescita del nostro business nel mondo, rafforzando la nostra capacità di rispondere alle richieste sia dei grandi retailer che dei nostri partner di marca, sempre più alla ricerca di soluzioni innovative. Tutto ciò in un segmento, quello del baby food, che vede standard più stringenti e massime aspettative del consumatore”.

All’evento di inaugurazione ha partecipato anche il Sindaco di Costa di Mezzate, Andrea Trapletti, che ha aggiunto: “imprese come Molino Nicoli sono ambasciatrici dell’eccellenza del nostro territorio nel mondo. Investimenti come questo sono importanti non solo per la crescita delle aziende, ma anche per lo sviluppo dell’intero territorio e della comunità che lo vive: creando valore, competenze e opportunità per le persone”.

Il progetto consente, inoltre, di ottimizzare i processi produttivi e introdurre soluzioni di automazione che migliorano l’efficienza, inclusi sistemi avanzati per la distribuzione e il dosaggio degli ingredienti, nonché la realizzazione di una nuova rete dati industriale in fibra ottica, realizzata secondo le più recenti normative in materia di cyber security.

La nuova linea occupa un nuovo building del sito produttivo di Costa di Mezzate dove sono già presenti tre stabilimenti separati per le diverse linee di produzione: convenzionale, gluten free e allergen free. La completa separazione fisica dei reparti assicura che le materie prime a diversa destinazione non si contaminino, riducendo al minimo qualunque rischio di contaminazione crociata e permettendo di lavorare in conformità ai più severi standard per i prodotti destinati a consumatori con bisogni nutrizionali specifici e al baby food.