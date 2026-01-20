It does not receive public funding
Nextalia punta sui pistacchi

Acquisita la maggioranza di Di Sano, tra i principali operatori italiani di prodotti destinati al canale artigianale

Nextalia Investment Management, per conto del fondo Nextalia Flexible Capital ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Di Sano S.r.l. e DiGel S.r.l,  tra i principali operatori italiani nella produzione e distribuzione di prodotti finiti e semilavorati a base di pistacchio destinati al canale artigianale (gelaterie e pasticcerie) e a...

