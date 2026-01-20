Macfrut: accordo triennale con Repubblica Dominicana

Accordo triennale tra Macfrut e il ministero dell’Agricoltura e il ministero dell'Industria e del Commercio della Repubblica Dominicana. La firma è avvenuta nei giorni scorsi a Santo Domingo in occasione di una missione Macfrut alla presenza di importanti autorità del mondo istituzionale, politico, diplomatico ed economico a conferma della centralità della fiera della filiera internazionale per lo sviluppo agroindustriale della Repubblica Dominicana.

All’evento erano infatti presenti Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, ministro dell’Agricoltura della Repubblica Dominicana; Eduardo Sanz Lovatón, ministro dell'Industria e del Commercio della Repubblica Dominicana; Rafael A. Lantigua Ciriaco, ambasciatore della Repubblica Dominicana presso la Repubblica Italiana; Stefano Queriolo Palma, ambasciatore italiano nella Repubblica Dominicana; Ada Hernández Rivero, rappresentante permanente della Repubblica Dominicana presso Fao, Fida e Pma; Osmar Benítez, vicepresidente esecutivo della Junta Agroempresarial Dominicana; Joaquín González Gautreaux, viceministro per la promozione dell’Agroindustria. Per Macfrut erano presenti Enrico Turoni, consigliere di Cesena Fiera, Chiara Campanini, International Account Manager, e Lina Valeza Martez, regional Manager Macfrut per la Repubblica Dominicana.

La partnership prevede il supporto di Macfrut in ambito tecnico scientifico attraverso la messa a disposizione del suo bagaglio di conoscenze del settore, insieme a visite tecniche e missioni presso aziende italiane con particolare riferimento al settore delle tecnologie. Contestualmente è stata definita la partecipazione della Repubblica Dominicana all’edizione 2026 di Macfrut, in programma dal 21 al 23 aprile al Rimini Expo Centre, presente con uno stand di notevoli dimensioni (400 metri quadrati) che ospiterà istituzioni, buyer, imprese esportatrici e produttori di frutta tropicale, avocado e mango in primis che sono i prodotti simbolo della fiera, ma anche ananas, banane e prodotti ortofrutticoli trasformati. E proprio in vista della partecipazione di operatori dominicani a Macfrut 2026, sempre nel corso della missione dei giorni scorsi si è svolto un incontro organizzato in collaborazione con Jad (Junta Agro Impresarial) alla presenza di oltre 110 aziende del settore, così come un evento con ProDominicana, istituzione che supporta le imprese locali nel percorso di internazionalizzazione. Nel corso di entrambi Enrico Turoni e Chiara Campanini hanno presentato gli assi portanti dell’edizione di Macfrut 2026.

“La Repubblica Dominicana da tempo partecipa a Macfrut e attraverso questo accordo amplia la sua presenza in fiera ritenendola strategica per lo sviluppo del suo sistema agroindustriale", spiega Turoni. "Parliamo di un Paese con un’importante produzione di frutta tropicale capace di produrre 1 milione di tonnellate di avocado per un export di 97 milioni di dollari, con numeri rilevanti anche per il mango grazie a una produzione di 92mila tonnellate per un export di 9,7 milioni di dollari. Parliamo di due prodotti che saranno i protagonisti dell’edizione 2026 della fiera al centro di iniziative di business, focus, networking, degustazioni e tanto altro”.