Area euro, surplus partite correnti a 9 miliardi

A novembre 2025 la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro chiude con un surplus di €9 miliardi, in calo di €18 miliardi rispetto al mese precedente cioè rispetto a ottobre 2025. Lo rende noto la Bce secondo cui sono stati registrati surplus per i beni (€24 miliardi) e i servizi (€12 miliardi). Sono stati registrati deficit per il reddito secondario (€15 miliardi) e il reddito primario (€12 miliardi).

Nei 12 mesi fino a novembre 2025, la bilancia dei pagamenti ha registrato un surplus di 267 miliardi di euro (1,7% del PIL dell'area euro), rispetto a un surplus di 414 miliardi (2,7% del PIL dell'area euro) di un anno prima. Questa diminuzione, spiega la Bce, è stata guidata principalmente da un passaggio da un surplus (46 miliardi di euro) a un deficit (56 miliardi di euro) per il reddito primario e, in misura minore, da una riduzione del surplus dei servizi (da 173 miliardi a 137 miliardi) e un deficit più ampio per il reddito secondario (da 169 miliardi a 189 miliardi). Questi sviluppi sono stati parzialmente compensati da un surplus maggiore per le merci (da 364 miliardi a 375 miliardi)".

Nell'ambito degli investimenti diretti, nei 12 mesi terminanti a novembre 2025 i residenti nell'area euro hanno effettuato investimenti netti in attività fuori dall'area euro per 172 miliardi di euro, a fronte di disinvestimenti netti per 67 miliardi di euro registrati l'anno precedente. I non residenti hanno investito in termini netti 79 miliardi di euro in attività dell'area euro nei 12 mesi terminanti a novembre 2025, a fronte di disinvestimenti netti per 304 miliardi di euro registrati l'anno precedente.