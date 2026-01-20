Do you want to access to this and other private contents?
Bnl supporta le imprese della filiera del Parmigiano Reggiano
Banca metterà a disposizione strumenti di credito e soluzioni finanziarie su misura
Bnl Bnp Paribas e il Consorzio del Parmigiano Reggiano hanno siglato un accordo per supportare le aziende della filiera nei percorsi di crescita e internazionalizzazione. L’intesa mira a valorizzare le potenzialità di sviluppo delle imprese aderenti, offrendo strumenti dedicati e distintivi. Non sono noti i termini finanziari dell'intesa."Questo accordo conferma la capacità della Banca di sostenere e v...
EFA News - European Food Agency
