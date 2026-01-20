Cereali: export corre più dell'import

Le importazioni in Italia nel settore dei cereali, farine proteiche e semi oleosi nei primi dieci mesi del 2025 sono aumentate nelle quantità di 215.000 tonnellate (+1%) e nei valori di 67,7 milioni di euro (+1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Secondo i dati dell'Associazione Nazionale Cerealisti (Anacer), le importazioni complessive dei cereali in granella passano da 14,15 a 14...