Sigep, boom di stranieri

Con +33% di espositori esteri da 45 Paesi, 500 top buyer da 75 Paesi, 5.650 business meeting e quasi un visitatore su quattro dall’estero, Sigep si conferma l’offerta più completa e qualificata al mondo per il gelato made in Italy. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio, ha confermato il proprio ruolo di piattaforma globale per le filiere di Gelato, Pasticceria, Cioccolato, Caffè, Panificazione e Pizza, anche alla luce di un comparto del fuori casa che solo in Italia vale 71 miliardi di euro. E dove le presenze del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida – anticipata da quella del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli – e del presidente di ICE-Agenzia Matteo Zoppas hanno sottolineato il valore strategico del comparto e della formazione del capitale umano per la competitività del settore.

L’edizione 2026 - la 47ma - ha registrato una forte espansione della componente internazionale, con un +33% di espositori esteri da 45 Paesi accanto a una presenza italiana solida e di eccellenza. Tra i nuovi ingressi figurano Canada, Arabia Saudita, Algeria, Ecuador, Estonia, Serbia, Singapore, Nepal e Repubblica Ceca. Confermata l’affluenza della scorsa edizione: operatori da 160 Paesi, con quasi un visitatore su quattro che proviene dall’estero. I top sei Paesi esteri sono: Spagna (8,9%), Germania (6,6%), Romania (4,9%), Francia (4,1%), Grecia (4,0%), Polonia (3,8%). I Paesi più in crescita per continente: Stati Uniti (+2%), Argentina (+40%), Filippine (+78%), Serbia (+29%). Tra i Paesi per la prima volta in fiera molta Africa: Repubblica Democratica del Congo, Tanzania, Zimbabwe, Guinea.

Guest Country 2026 è stata l’India, con una delegazione di 50 top buyer, rappresentanti istituzionali ed espositori specializzati nelle tecnologie per il gelato, a conferma del dinamismo del mercato indiano nei settori foodservice e hospitality. L’edizione 2026 ha registrato anche un significativo incremento della stampa estera (802 il totale dei giornalisti accreditati), con la presenza di numerosi giornalisti internazionali provenienti da decine di Paesi.

La sostenibilità è entrata nel vivo delle strategie di filiera con il Sustainability District, che ha acceso un confronto internazionale su cacao, caffè e nuove frontiere del food sostenibile. L’area ha messo in relazione produttori, cooperative, istituzioni e aziende lungo tutta la catena del valore, portando in fiera la voce dei Paesi di origine insieme a soluzioni tecnologiche, innovazioni energetiche e nuovi modelli di cooperazione. Dall’Africa (Uganda, Ruanda, Etiopia, Costa D’Avorio, Tanzania e Kenya) all’America Latina (Costa Rica, Guatemala, Repubblica Dominicana), il distretto ha raccontato filiere sempre più orientate alla trasparenza, al mercato e alla responsabilità.

Inoltre, Sigep World ha inoltre reso evidente come il foodservice non si muova più per comparti separati, ma attraverso filiere sempre più connesse. Progetti trasversali come Kitchen Equipment Hub, Frozen Product Hub e il Digital District hanno mostrato come attrezzature, soluzioni frozen e tecnologie digitali siano oggi fattori chiave nella progettazione dei format, nella gestione operativa e nella crescita internazionale delle imprese.

Centrale anche l’attenzione alle nuove generazioni di professionisti, attraverso Sigep Giovani, il programma formativo-competitivo di Sigep Academy dedicato a scuole e istituti professionali. L’iniziativa ha coinvolto 53 istituti italiani e Università provenienti da 14 regioni, per un totale di oltre 2.750 partecipanti. In crescita la dimensione internazionale, con delegazioni dalla Serbia (5 istituti di formazione professionale da Belgrado e oltre 360 partecipanti) e dalla Slovenia (115 partecipanti da corsi universitari triennali e istituti di formazione professionale). Il programma di SIGEP Academy ha inoltre registrato 10 eventi dedicati alle scuole, tutti sold-out, con 270 partecipanti.

A rafforzare ulteriormente il profilo globale della fiera è infine una strategia di sviluppo internazionale che guarda ben oltre Rimini. Tra i prossimi appuntamenti, Sigep USA, in programma dal 24 al 26 marzo 2026 a Las Vegas, il roadshow di Sigep China nella primavera 2026 a Shanghai e Sigep Asia, dal 15 al 17 luglio 2026 a Singapore, a presidio di alcune delle aree più dinamiche del foodservice mondiale.