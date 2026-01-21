Dazi Usa, la Corte suprema rinvia ancora la decisione

La Corte Suprema non ha ancora deciso sui dazi di Donald Trump. I saggi hanno pubblicato nei giorni scorsi tre diverse decisioni ma nessuna riguarda le tariffe. Non è ancora chiaro quando la decisione sarà annunciata: tra le date possibili, secondo i media americani, la più probabile è il 20 febbraio visto che i saggi si preparano a una pausa di quattro settimane durante la quale non saranno pubblicate opinioni.

I saggi della Supreme Court sono chiamati a esprimersi sulla legalità dell’uso da parte del presidente Usa dei poteri di emergenza per imporre tariffe sulle importazioni da quasi tutti i partner commerciali americani: con i dazi annunciati per la Groenlandia, però, la decisione è ancora più attesa in quanto potrebbe indirettamente riguardarli.

Nelle ultime ore il presidente Trump ha dichiarato che non ha escluso la possibilità di perdere sui dazi alla Corte Suprema. "Non so quello che farà la Corte Suprema", ha detto nel briefing con i media in occasione del suo primo anno alla Casa Bianca.