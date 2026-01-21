Do you want to access to this and other private contents?
Acqua Dolomia in campo con Jasmine Paolini
La tennista ambassador del brand
Acqua Dolomia annuncia la nuova partnership con Jasmine Paolini, tra le tenniste più apprezzate a livello internazionale. Classe 1996, Paolini è oggi una delle figure più carismatiche del tennis italiano: una crescita costante, la capacità di reagire nei momenti più complessi e il dinamismo con cui affronta ogni match la rendono un esempio di determinazione autentica. Campionessa agli Internazionali di Ro...
Fc - 56883
EFA News - European Food Agency
