Acqua Dolomia in campo con Jasmine Paolini

La tennista ambassador del brand

Acqua Dolomia annuncia la nuova partnership con Jasmine Paolini, tra le tenniste più apprezzate a livello internazionale. Classe 1996, Paolini è oggi una delle figure più carismatiche del tennis italiano: una crescita costante, la capacità di reagire nei momenti più complessi e il dinamismo con cui affronta ogni match la rendono un esempio di determinazione autentica. Campionessa agli Internazionali di Ro...

