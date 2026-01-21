Do you want to access to this and other private contents?
Gruppo Felsineo, la mortadella scende dai monti
Lo snowborder Maurizio Bormolini nuovo ambassador dell'azienda bolognese
Gruppo Felsineo scende in pista accanto a Maurizio Bormolini. L'azienda alimentare bolognese ha annunciato una collaborazione all'insegna del binomio sport e alimentazione con il vincitore della Coppa del Mondo 2025 di snowboard nella specialità parallelo. L’atleta diventa ambassador di Mortadella Fitness, uno dei prodotti più innovativi del Gruppo alimentare che unisce gusto, tradizione e benessere. L'e...
EFA News - European Food Agency
