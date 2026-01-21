Do you want to access to this and other private contents?
Sviluppo rurale, Liguria sopra la media per capacità di spesa
Agea: Regione con percentuale di utilizzo delle risorse pari al 99,73%
Agea ha comunicato i dati ufficiali relativi all’attuazione del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2022, aggiornati al 31 dicembre 2025. La Regione Liguria registra una percentuale di utilizzo delle risorse pari al 99,73%, collocandosi al di sopra della media nazionale (99,43%) nella classifica delle Regioni italiane, superando anche il dato dei programmi nazionali del Ministero e di diverse r...
Fc - 56887
EFA News - European Food Agency
