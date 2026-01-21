It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Sviluppo rurale, Liguria sopra la media per capacità di spesa

Agea: Regione con percentuale di utilizzo delle risorse pari al 99,73%

Agea ha comunicato i dati ufficiali relativi all’attuazione del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2022, aggiornati al 31 dicembre 2025. La Regione Liguria registra una percentuale di utilizzo delle risorse pari al 99,73%, collocandosi al di sopra della media nazionale (99,43%) nella classifica delle Regioni italiane, superando anche il dato dei programmi nazionali del Ministero e di diverse r...

Fc - 56887

EFA News - European Food Agency
Similar