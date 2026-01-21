Kamut festeggia 40 anni al Biofach di Norimberga

Kamut sarà protagonista a Biofach 2026, la fiera mondiale di riferimento per il biologico, in programma dal 10 al 13 febbraio a Norimberga (Padiglione 6 – Stand 6-243). Un’edizione particolarmente significativa per il brand che celebra i 40 anni da quando il grano a marchio Kamut è stato presentato per la prima volta al mondo, proprio in un contesto fieristico internazionale.

Durante la manifestazione il brand incontrerà buyer, professionisti e partner da tutto il mondo per condividere la storia, i valori e raccontare l’evoluzione del grano a marchio kamut, espressione di un progetto unico che ha reintrodotto un grano antico nel mercato e nelle abitudini alimentari e da quattro decenni promuove l‘agricoltura biologica, tutela la biodiversità e garantisce la qualità certificata lungo tutta la filiera.

I visitatori potranno inoltre conoscere più da vicino le caratteristiche distintive di questo grano antico e degustare una selezione di prodotti a base di grano del marchio.

"Mi sento incredibilmente fortunato a rappresentare la terza generazione della nostra famiglia coinvolta nel progetto Kamut - spiega Trevor Blyth, presidente di Kamut International e Kamut Enterprises of Europe - Sono profondamente grato a tutti i nostri clienti, partner e colleghi per l’impegno dimostrato in questi anni: il loro supporto è la vera ragione del successo del grano a marchio Kamut e del brand negli ultimi 40 anni".

A rendere ancora più significativa questa edizione sarà la partecipazione alla tradizionale Blue Night, la serata in cui Biofach prolunga l’apertura esclusivamente per espositori e operatori del settore. Per l’ occasione, il brand organizzerà un party celebrativo per il 40° anniversario, con taglio della torta, brindisi, musica e momenti di incontro, accompagnati da uno speech di Bob Quinn, fondatore del progetto.

Un momento simbolico che richiama le origini del brand e guarda al futuro, come aggiunge Blyth: "dalle origini, quando 36 semi di grano dall’aspetto insolito furono spediti in una busta dal Medio Oriente al Montana, fino alla collaborazione attuale con centinaia di agricoltori biologici e aziende in tutto il mondo, il successo e l’influenza del grano a marchio Kamut non erano immaginabili quando Bob e Mack Quinn lo presentarono per la prima volta a una fiera alimentare in California, esattamente 40 anni fa. Attraverso un programma unico di tutela del marchio, il brand ha protetto e preservato le qualità speciali di questo grano antico, mantenendolo 'Still Ancient'. Continuare a garantire che tutti i partecipanti al progetto possano beneficiare in modo equo del valore condiviso sarà fondamentale per assicurare il successo del progetto anche nei prossimi 40 anni".

Da 40 anni, il marchio è garanzia di alta qualità dell’antico grano khorasan, mai ibridato, né modificato e non-OGM, sempre coltivato secondo il metodo biologico che soddisfa elevati standard qualitativi e nutrizionali, in Nord America e Canada. Oggi sono 11 gli importatori italiani autorizzati che forniscono circa mille aziende sul territorio nazionale. Sul mercato alimentare sono presenti oltre 1.200 tipologie di prodotti con grano a marchio Kamut, dei quali più del 50% è Made in Italy.