Barry Callebaut "scippa" il ceo a Unilever

Barry Callebaut AG ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha nominato Hein Schumacher come nuovo ceo, con effetto dal 26 gennaio 2026. Schumacher succede a Peter Feld che, con l'imminente completamento del programma di trasformazione "BC Next Level", lascerà Barry Callebaut per perseguire "altre opportunità di carriera".

Feld rimarrà a disposizione dell'azienda durante il periodo di transizione verso il nuovo ceo, "concentrandosi sul passaggio di consegne relativo alle competenze maturate nel programma BC Next Level".

Hein Schumacher (nato nel 1971, cittadino olandese) porta in Barry Callebaut oltre 25 anni di esperienza nel settore alimentare. Dal 2023 al 2025 ha ricoperto il ruolo di ceo di Unilever, dove ha implementato un piano di crescita globale che ha permesso all'azienda di affinare la propria focalizzazione sui marchi principali a più alto valore aggiunto e di ottenere una crescita significativa del valore per gli azionisti. Prima di Unilever, Schumacher ha ricoperto posizioni di leadership chiave in Royal FrieslandCampina, una delle più grandi cooperative lattiero-casearie al mondo con il 50% dei ricavi nel B2B, dove è stato sia ceo (2017-2023) che cfo (2015-2017). Dal 2003 al 2014, Schumacher è stato in HJ Heinz (ora Kraft Heinz) con ruoli di crescente responsabilità, tra cui presidente e ceo di HJ Heinz Asia Pacific (2013-2015) ed Executive Vice President di HJ Heinz China (2010-2013), con sede in Asia Pacifico.

“Sono onorato di ricoprire il ruolo di ceo di Barry Callebaut - ha dichiarato Schumacher dopo la nomina - Dopo un periodo di turbolenze di mercato senza precedenti, Barry Callebaut si trova in un momento cruciale. Mentre l'azienda continua a gestire le pressioni del mercato e dei volumi, abbiamo la chiara opportunità di tornare alla crescita, rafforzare la nostra cultura e compiere un salto di qualità nelle nostre performance aziendali.

“Il Consiglio è lieto di accogliere Hein Schumacher come prossimo ceo di Barry Callebaut dopo un ampio processo di ricerca globale, per dare inizio a un nuovo capitolo di crescita, creazione di valore e leadership nel settore - spiega Patrick De Maeseneire, presidente del Gruppo Barry Callebaut - Hein è un leader esperto e risoluto, con un mix unico di competenze nel settore alimentare, nel B2C/B2B e negli ingredienti, oltre a una comprovata esperienza nella creazione di valore significativo per gli azionisti grazie ai suoi due mandati come ceo in Unilever e Royal Friesland Campina".

Contemporaneamente alla nuovo nomina, Barry Callebaut ha presentato i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2025/26 (chiusosi il 30 novembre 2025). Complessivamente, il Gruppo Barry Callebaut ha registrato un volume di vendite pari a 509.401 tonnellate (-9,9%): i ricavi delle vendite sono ammontati a 3,669 miliardi di franchi svizzeri, pari a 3,948 miliardi di euro, con un incremento del +8,9%. L'aumento, spiega il comunicato ufficiale, "è stato trainato dai prezzi del cacao più elevati rispetto all'anno precedente, che si stanno stabilizzando in sequenza a seguito del recente calo dei prezzi delle fave di cacao".

"I volumi nel mercato dolciario globale del cioccolato sono peggiorati sequenzialmente, poiché i clienti hanno adeguato i loro comportamenti e i consumatori hanno reagito temporaneamente ai prezzi più alti -sottolinea Peter Vanneste, cfo di Barry Callebaut - Questo contesto difficile, insieme alla pausa temporanea della produzione nel nostro stabilimento di St. Hyacinthe a causa di un malfunzionamento tecnico ora risolto, ha inciso sulla nostra performance Global Chocolate. Anche la nostra decisione strategica di dare priorità ai segmenti e alle aree geografiche a più alto rendimento in Global Cocoa ha pesato sui volumi. In prospettiva, le nostre priorità chiare per l'anno fiscale 2025/26 sono quelle di prepararci a un ritorno alla crescita e di ridurre ulteriormente la leva finanziaria".