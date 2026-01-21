Hospitality-Salone dell'accoglienza si prepara alla 50a edizione

È stata presentata questa mattina, a Trento, la 50a edizione di Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza, la fiera internazionale leader in Italia per l’hotellerie e la ristorazione dedicata agli operatori dell’HoReCa, che si terrà dal 2 al 5 febbraio al quartiere fieristico di Riva del Garda (TN).

Il 2026 segna un traguardo speciale: celebra un percorso iniziato nel 1979 con la prima edizione di Expo Riva Hotel e arrivato fino a oggi con una manifestazione cresciuta insieme al settore, capace di integrare business, formazione, networking ed esperienze, dentro e fuori dal quartiere fieristico.

Con oltre 45.000 metri quadrati di superficie, la fiera di Riva del Garda accoglierà più di 750 espositori e un ricco calendario di eventi, incontri e seminari, confermandosi punto di riferimento per uno dei comparti più strategici dell’economia italiana, che nel 2024 ha generato un fatturato di circa 107,1 miliardi (rapporto 2025 curato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con Italgrob e AFDB).

Attraverso un messaggio rivolto agli operatori e ai partner di Hospitality, il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini, ha ribadito il ruolo della manifestazione, piattaforma di riferimento per il settore HoReCa, evidenziando come nel tempo abbia saputo evolvere preservando una forte identità, un ecosistema capace di generare opportunità di business, offrire contenuti ad alto valore aggiunto e promuovere una visione condivisa dell’ospitalità.

"Anche per il 2026 registriamo una presenza qualificata di espositori rappresentativi dell’intera filiera HoReCa affiancata da partnership strategiche di primo livello - dichiara Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi - Centrale il focus sull’internazionalizzazione, rafforzato dalla presenza di oltre 60 buyer provenienti da 21 Nazioni e dai programmi di incoming realizzati anche in collaborazione con ICE. Hospitality 2026 nasce da una piena consapevolezza del proprio percorso evolutivo. Al centro ci sono le persone che rendono possibile l’esperienza dell’accoglienza: imprenditori, professionisti, operatori e ospiti".

Il format conferma l’efficacia di una struttura consolidata, articolata in uno spazio espositivo suddiviso in quattro aree tematiche - Beverage, Contract & Wellness, Food & Equipment e Renovation & Tech, affiancate da RPM-Riva Pianeta Mixology, Spazio Vignaiolo e Solobirra, aree speciali dedicate rispettivamente alla mixology, al vino e alla birra artigianale.

Novità di quest’anno, Dimensione Gusto, che amplia lo sguardo sull’enogastronomia locale e sulle sue infinite possibilità di espressione grazie alle eccellenze del Garda Trentino. Anche nell’edizione 2026, le aree speciali saranno protagoniste nel padiglione B4 fino a mercoledì 4 febbraio, contribuendo a rafforzare il dialogo tra prodotto, cultura di settore e momento di convivialità.

Particolare attenzione è dedicata anche al turismo open-air, segmento strategico che in Italia genera un indotto di circa 8 miliardi di euro. Questo comparto trova spazio nel padiglione Outdoor Boom, rinnovato nel concept, e nel padiglione B2 con un’offerta contract pensata per gli ambienti esterni, in grado di intercettare una domanda in continua evoluzione.

L’articolato e strutturato palinsesto di contenuti che affianca e valorizza l’offerta espositiva di Hospitality è uno dei punti di forza della manifestazione: Hospitality Academy con i suoi numerosi appuntamenti formativi, veri e propri spazi di riferimento per l’aggiornamento professionale e H Experience, format esperienziali progettati per vivere la fiera in modo attivo e immersivo.

Tra questi, focus sull’accessibilità con DI OGNUNO – Orizzonti Possibili dedicato alla ricettività open air; il percorso tra reale e virtuale nel mondo della mixology con The Spirits Escape; l’approfondimento sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale per hotel, bar e ristoranti nell’AI Playground e la mostra “Focus on Wellness: i 5 sensi” di ADI VTAA, incentrata sul valore della progettazione e dei materiali per un ambiente orientato al benessere.

"Hospitality è una manifestazione ideata a partire dalle persone e dalle loro esigenze professionali - afferma Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality -Il Salone dell’Accoglienza - I contenuti, le esperienze e i momenti di incontro e networking sono sviluppati con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e reali opportunità di crescita, favorendo la connessione tra competenze, visioni e background differenti. L’integrazione tra innovazione tecnologica e digitale, sostenibilità e dimensione relazionale si traduce in un contesto di confronto autentico, ulteriormente valorizzato dal coinvolgimento attivo della città e del territorio".

Con questa prospettiva, anche quest’anno sono stati attivati diversi contest finalizzati a promuovere la condivisione di best practice nell’innovazione del settore. Inoltre, mercoledì 4 febbraio nell’ambito della collaborazione tra FINE Italy e Hospitality, sarà presentato in anteprima il Rapporto completo sull’Enoturismo in Italia a cura di Roberta Garibaldi e SRM - Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo. Un documento chiave per comprendere l’evoluzione del turismo del vino, che si conferma una leva economica strategica e un motore di occupazione qualificata, oltre a offrire indicazioni utili per supportare la crescita sostenibile delle destinazioni e delle imprese del settore.

La 50ª edizione rafforza il legame tra la manifestazione e il territorio introducendo una delle principali novità del 2026: Out&About – Il lato fuori di Hospitality, un calendario di eventi diffusi che coinvolge attivamente la città di Riva del Garda e alcune delle sue location più iconiche. Un’iniziativa che affianca e amplia i contenuti fieristici, trasformando Hospitality in un’esperienza che si estende oltre i padiglioni espositivi.

Tra gli appuntamenti più rilevanti, spiccano la grande anteprima del 31 gennaio con “Hospitality Vibes”, la serata “Celebrating With You” di lunedì 2 febbraio e, il giorno successivo, l’“Hospitality Après Show”, momenti pensati per favorire incontro, condivisione e networking.