Smithfield Foods ha fame di hamburger

Smithfield Foods, azienda alimentare americana leader nel settore delle carni confezionate a valore aggiunto e della carne di maiale fresca, e Nathan's Famous, Inc. hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo di fusione definitivo per l'acquisizione da parte di Smithfield Foods di tutte le azioni emesse e in circolazione di Nathan's Famous per 102 dollari per azione in contanti, che rappresentano un valore aziendale di circa 450 milioni di dollari.



Da marzo 2014, Smithfield Foods detiene una licenza esclusiva da Nathan's Famous negli Stati Uniti, in Canada e presso Sam's Clubs in Messico per la produzione, distribuzione, commercializzazione e vendita di hot dog, salsicce, carne in scatola e altri prodotti accessori a marchio "Nathan's Famous" attraverso il canale retail, e per la produzione e distribuzione di hot dog e salsicce a marchio "Nathan's Famous" per il canale della ristorazione.



La scadenza della licenza è prevista per marzo 2032. Il completamento dell'acquisizione garantirà a Smithfield i diritti su questo marchio iconico a tempo indeterminato e le consentirà di massimizzare la crescita del marchio Nathan's Famous nei canali retail e della ristorazione.



"L'acquisizione di Nathan's Famous rappresenta un passo significativo nella crescita di Smithfield Foods, consentendoci di possedere tutti i marchi principali del nostro portafoglio di carni confezionate e di aprire nuove opportunità di crescita per il nostro segmento più ampio - ha dichiarato Shane Smith, presidente e ceo di Smithfield - Dalla stipula del nostro accordo di licenza nel 2014, abbiamo effettuato investimenti significativi per sviluppare e far crescere il marchio Nathan's Famous. Grazie alla nostra scala produttiva, alla forza del marketing, alle capacità di innovazione di prodotto e alla competenza nei canali retail e foodservice, l'acquisizione di Nathan's Famous ci consentirà di portare il marchio a nuovi livelli".



La transazione rappresenta una valutazione di circa 12,4 volte l'EBITDA rettificato a lungo termine di Nathan's Famous2 e un multiplo di circa 10,0 volte post-sinergie. Smithfield Foods prevede di realizzare sinergie di costo annuali di circa 9 milioni di dollari entro il secondo anniversario della chiusura dell'accordo.



Eric Gatoff, ceo di Nathan's Famous, ha dichiarato: "Questa unione è una combinazione naturale e offre una valutazione interessante per gli azionisti di Nathan's Famous. In qualità di partner di lunga data, Smithfield ha dimostrato un impegno straordinario nell'investire e far crescere il nostro marchio, mantenendo al contempo i massimi standard di qualità e servizio al cliente".



L'acquisizione di Nathan's Famous "avrà un effetto immediato sull'utile diluito rettificato per azione di Smithfield derivante dalle attività operative continuative attribuibili a Smithfield". Si prevede che rafforzerà la sua strategia di crescita:



garantendo vendite e flussi di cassa a lungo termine dall'iconico marchio Nathan's Famous a tempo indeterminato;



guidando la crescita del segmento delle carni confezionate ad alto margine sfruttando il potente marchio Nathan's Famous e alimentandolo con un portafoglio ampliato di prodotti innovativi che aumentano la notorietà dei clienti attraverso i consolidati canali di vendita al dettaglio e di ristorazione di Smithfield;



aumentando il volume delle vendite di ristorazione ponendo questo canale sotto la gestione diretta del team di esperti di Smithfield;



sfruttando l'infrastruttura consolidata e scalabile di Smithfield;



migliorando l'efficienza operativa generando sinergie di costo annuali previste pari a circa 9 milioni di dollari entro il secondo anniversario della chiusura dell'operazione.



In base ai termini dell'accordo di fusione definitivo, Smithfield Foods acquisirà tutte le azioni ordinarie emesse e in circolazione di Nathan's Famous per 102 dollari ad azione, tramite una transazione interamente in contanti.



Il consiglio di amministrazione di Nathan's Famous ha approvato l'accordo di fusione con Smithfield Foods e ha concordato di raccomandare agli azionisti di Nathan's Famous di votare per l'adozione dell'accordo di fusione. L'operazione non è soggetta a contingenza finanziaria e sarà finanziata con la liquidità disponibile. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per la prima metà del 2026.