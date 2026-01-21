Pomodoro. Conserve Italia incontra i soci produttori toscani

In vista della campagna del pomodoro 2026, Conserve Italia ha incontrato nello stabilimento di Albinia i soci produttori della Toscana e dell’Alto Lazio, confermando ancora una volta l’impegno sempre più concreto a sostegno delle aziende agricole del territorio che fanno parte della propria filiera. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto e costruttivo per condividere obiettivi, strategie e strumenti a supporto della prossima campagna. Per il 2026 Conserve Italia punta a valorizzare al massimo il potenziale produttivo dello stabilimento di Albinia, con un impegno complessivo di circa 85 mila tonnellate di pomodoro, in leggera crescita rispetto alla scorsa stagione, e con l’obiettivo di avviare le lavorazioni già a partire dal 20 luglio.

“Da sempre Conserve Italia vuole mantenere un legame forte e continuativo con i propri soci produttori - ha spiegato Daniele Piva, Direttore produzioni agricole - per consolidare i rapporti e affrontare insieme le sfide del settore. È il motivo per cui organizziamo incontri come questo sul territorio: vogliamo offrire un servizio concreto di assistenza tecnica, stare insieme ai soci anche in momenti informali di confronto, per condividere esperienze e informazioni utili. È così che si costruisce una filiera solida, dal seme fino alla bottiglia che arriva sulle tavole degli italiani e sui mercati esteri, ed è così che operiamo in tutti gli areali in cui sono presenti i nostri soci, come in Toscana e Alto Lazio. Voglio ringraziare il team dello stabilimento di Albinia per l’ottimo lavoro svolto e la perfetta riuscita dell’evento, sono stati tutti straordinari”.

Durante l’incontro Piva ha fatto il punto sugli investimenti realizzati negli ultimi anni a sostegno della filiera e delle produzioni conferite dai soci. “Dal 2019 ad oggi abbiamo realizzato importanti investimenti per migliorare l’efficienza, la sostenibilità e la capacità produttiva dello stabilimento, intervenendo su nuove linee, sistemi di scarico e di concentrazione - ha sottolineato -. Nel corso del 2025 abbiamo installato il nuovo evaporatore ‘Thor’, per un investimento di quasi 5 milioni di euro che ci ha consentito un miglioramento qualitativo del prodotto, un efficientamento energetico, un rilevante beneficio per l’ambiente e la comunità locale, oltre che per i nostri operatori. Il nuovo evaporatore ci ha consentito di ridurre del 30% le emissioni, pari a -2.000 tonnellate di CO2”.

Parte dell’incontro è stata dedicata agli aspetti tecnici della campagna, con contributi mirati sulla gestione integrata della coltivazione del pomodoro da industria, sull’analisi dei risultati delle prove varietali condotte in Toscana nel 2025 e sulla presentazione del catalogo varietale 2026 di Tera Seeds, la società sementiera di Conserve Italia. Un momento pensato per fornire indicazioni operative e strumenti utili ai produttori, nell’ottica di un miglioramento continuo delle rese, della qualità e della sostenibilità. Per l’occasione, sono state anche presentate le attività di ricerca su nuove varietà di pomodoro più performanti e che meglio si possono adattare al territorio maremmano.