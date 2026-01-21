Rossopomodoro, nuova governance targata Spoon Brands

Sebeto SpA, che possiede il marchio Rossopomodoro, annuncia un cambiamento importante nella struttura di governance: Nicola Saraceno assume il ruolo di Executive Chairman e Alessandro Lazzaroni si unisce all’organizzazione in qualità di amministratore delegato.

Il nuovo assetto è conseguenza dell'ingresso nella proprietà del gruppo Spoon Brands /(vedi articolo di EFA News) che punta a dare un ulteriore impulso alla crescita e allo sviluppo del gruppo avviato negli ultimi anni sotto la guida del fondo OpCapita, sia in Italia sia sui mercati internazionali. In qualità di Executive Chairman, Nicola Saraceno continuerà a supportare attivamente la strategia di Gruppo Sebeto, la visione di lungo periodo e lo sviluppo complessivo dell’azienda, lavorando in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo AD, Alessandro Lazzaroni, manager di comprovata esperienza che ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse aziende del food retail fra le quali Burger King, Domino’s Pizza e Crazy Pizza, guiderà l’azienda in una nuova fase di sviluppo, facendo leva su una struttura sempre più solida, su un team altamente professionalizzato e su un posizionamento internazionale in costante espansione.

“Questo passaggio rappresenta un’evoluzione naturale del percorso che abbiamo costruito negli ultimi anni - dichiara Nicola Saraceno, Executive Chairman di Gruppo Sebeto - Il mio nuovo ruolo mi consentirà di continuare a contribuire alle scelte strategiche, garantendo continuità e solidità, mentre Alessandro avrà la piena responsabilità operativa per affrontare con determinazione le prossime sfide”.

“Raccolgo questa nomina con grande senso di responsabilità ed entusiasmo - commenta Alessandro Lazzaroni, Amministratore Delegato di Gruppo Sebeto - Sebeto è una realtà imprenditoriale di grande valore, con brand forti, una cultura aziendale solida e un importante potenziale di crescita a livello globale. Lavorerò insieme a Nicola e a tutto il team per continuare a sviluppare il Gruppo, valorizzando le persone e cogliendo nuove opportunità di mercato”.

Rossopomodoro è la più grande catena italiana di pizzerie napoletane nel mondo, con oltre 100 ristoranti in più di 10 Paesi.