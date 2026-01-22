Macfrut 2026: area espositiva in forte crescita

Neri (presidente): "Presenti tutti gli attori della filiera"

Viaggia a pieno regime la macchina organizzativa di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta (21-23 aprile 2026). A tre mesi dall’appuntamento al Rimini Expo Centre registra un incremento del +28% della superficie espositiva sullo stesso periodo dello scorso anno, a testimonianza di un evento sempre più punto di riferimento per i professionisti del settore, in rappresentanza di una filiera ortofrutticola asset centrale del nostro Paese con i suoi 60 miliardi di euro in valore. A Macfrut 2026 sarà possibile “toccare con mano” le novità di mercato dedicate alla intera filiera ortofrutticola e nel contempo approfondire le principali tematiche della ricerca tecnico scientifica. Contestualmente prosegue l’attività rivolta ai mercati esteri nel ricco planning di missioni, come avvenuto nei giorni scorsi nel recente accordo triennale con la Repubblica Dominicana.

"L’incremento in doppia cifra", spiega Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera, "ci dice che siamo sulla strada giusta, confermata dalla presenza di tutti i principali produttori del settore, insieme a tecnologie e packaging fiore all’occhiello della manifestazione. Importante anche la presenza della quarta gamma, così come tutto il mondo pre-harvest da sempre eccellenza del nostro Paese. Di rilievo anche la grande distribuzione con la presenza dei due principali player italiani, Conad e Coop Italia, insieme al gruppo internazionale Vegè. In un recente evento fieristico in tanti ci hanno dato appuntamento a Macfrut a testimonianza che c’è attesa per la prossima edizione”.

A pieno ritmo viaggia anche l’attività promozione internazionale della fiera. “Abbiamo rafforzato la nostra rete agenti per attività di scouting di buyer che accompagna il già ricco planning di presentazioni di Macfrut in più Continenti insieme a Agenzia Ice", prosegue Neri. "Abbiamo concentrato i nostri sforzi in modo particolare sul mercato dell’Europa dove oggi avviene più del 70% dell’export delle nostre imprese, insieme a una particolare attenzione al Nord Africa e all’area Caraibica che è il partner internazionale di Macfrut 2026”.

Decisamente ricco il programma dei convegni, da sempre cardine della manifestazione, dove vengono presentate le novità del settore in ambito scientifico e tecnico, mettendo in dialogo mondo della ricerca e imprese. Nei giorni scorsi si è riunito il Comitato Tecnico di Macfrut presieduto da Paolo De Castro e coordinato da Bruno Mezzetti nel quale sono stati definiti i principali eventi in fiera, in condivisione con mondo accademico, esponenti della ricerca e personalità settore. Tra gli appuntamenti in calendario: un evento di apertura su tematiche di attualità del settore; un evento su ricerca e stato normativo delle Tea (Tecniche evoluzione assistita) e sull’innovazione varietale; Mango e Avocado Day (prodotti simbolo di Macfrut 2026) con focus su coltivazione, mercato e qualità del prodotto; Robotica ed AI per la gestione delle coltivazioni; il Controllo biologico delle specie aliene; una serie di incontri nell’Area Healthy su biologico, prodotti processati, valorizzazione di erbe e spezie; BerryArea con nuovi contributi; molte attività interattive, comprese le attività nei campi prova da sempre plus di Macfrut.