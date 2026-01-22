UE: 160 mln euro a disposizione per agroalimentare

La Commissione Europea ha lanciato gli inviti a presentare proposte per il 2026 a sostegno di campagne ed eventi che promuovono prodotti agroalimentari dell'UE sostenibili e di alta qualità all'interno dell'Unione Europea e in tutto il mondo. Fino a 160 milioni di euro saranno messi a disposizione attraverso sovvenzioni per cofinanziare i programmi proposti dalle associazioni di produttori e da altri organismi del commercio agroalimentare, sia sul mercato interno dell'UE che in mercati chiave non UE con un forte potenziale di crescita, tra cui Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Cina, Singapore e Nord America.

Gli inviti fanno parte del programma di lavoro della politica di promozione per il 2026, nell'ambito del quale la Commissione destinerà 205 milioni di euro al cofinanziamento di attività di promozione dei prodotti agroalimentari dell'UE, la dotazione più elevata mai destinata a sensibilizzare i consumatori in merito ai prodotti agricoli e ai regimi di qualità europei. Queste azioni sono realizzate sotto la firma comune "Enjoy, it's from Europe", che mira a sensibilizzare i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'UE e a premiare gli agricoltori e le imprese agroalimentari dell'UE per i loro sforzi volti a soddisfare elevati standard di sicurezza e ambientali.

Inoltre, il programma di lavoro prevede iniziative che saranno gestite direttamente dalla Commissione, tra cui campagne di promozione e informazione nei paesi terzi, la partecipazione dell'UE alle principali fiere internazionali del settore agroalimentare, le visite del commissario Christophe Hansen nei paesi terzi e lo sviluppo di manuali di accesso al mercato per gli esportatori.

La politica di promozione agroalimentare è una priorità politica per l'Unione europea, come sottolineato dal presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione. È riconosciuto nella visione per l'agricoltura e l'alimentazione come uno strumento fondamentale per sostenere la competitività globale, la resilienza e la diversificazione del settore agroalimentare dell'UE.

Gli inviti pubblicati oggi rimarranno aperti alle domande per un periodo di tre mesi e sono aperti a un'ampia gamma di operatori ammissibili in tutta l'UE. Una giornata informativa si terrà a Bruxelles e online il 27 e 28 gennaio 2026.