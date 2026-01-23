Confagricoltura firma l'intesa con gli Emirati arabi Uniti

Confagricoltura ha firmato un accordo strategico con l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO) per ampliare la cooperazione bilaterale lungo tutta la filiera agroalimentare. La collaborazione è stata siglata oggi a Milano nell’ambito dell'Abu Dhabi Investment Forum (ADIF) in cui si sono avviate le operazioni per rafforzare i legami commerciali ed economici tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

L’intesa tra Confagricoltura e ADIO si pone l’obiettivo di un maggiore scambio tra le aziende agroalimentari dei due Paesi, consentendo a entrambe le parti di ampliare le proprie attività, rafforzare la resilienza della filiera e accelerare l'ingresso in nuovi mercati.

La collaborazione sosterrà inoltre l'innovazione reciproca, con un'attenzione particolare alla sostenibilità, alle nuove tecnologie e alla crescita delle esportazioni.

La prossima settimana una delegazione di Confagricoltura, guidata dal presidente Massimiliano Giansanti, sarà ad Abu Dhabi per dare seguito all’accordo. Saranno presenti alcune aziende agricole interessate ad approfondire la collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti e ad allargare il raggio di operatività in ambito internazionale.