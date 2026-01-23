Maltempo. Banche stanziano fondi per l'emergenza

Intesa Sanpaolo stanzia €1 miliardo a sostegno di famiglie, privati e imprese colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici portati dal ciclone Harry che hanno interessato diversi territori della Calabria, della Sicilia e della Sardegna. Le misure prevedono nuovo credito a condizioni dedicate e la possibilità di sospendere le rate di finanziamenti e mutui per le realtà danneggiate.

L’intervento di Intesa Sanpaolo è rivolto alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti, alle realtà dell’agribusiness e agli enti del Terzo Settore che hanno subito danni a causa del maltempo. Le risorse messe a disposizione consentono l’attivazione di nuovi finanziamenti con l’obiettivo di garantire liquidità immediata e supportare la continuità delle attività economiche e sociali.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo prevede inoltre la possibilità di richiedere la sospensione fino a 18 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti per le imprese e dei mutui per le famiglie residenti nelle aree colpite dagli eventi meteorologici, offrendo un ulteriore strumento di sollievo finanziario nella fase di emergenza.

Per fornire supporto immediato, Intesa Sanpaolo rende disponibile la Filiale Digitale al numero 800.303.303, attiva anche nei fine settimana con orari estesi dalle 9 alle 19, oltre all’app Intesa Sanpaolo Mobile. Restano inoltre operativi tutti i gestori, in filiale o da remoto, per informazioni e assistenza.

Il Gruppo BPER ha stanziato un plafond di 300 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese che hanno subito in questi giorni gravi disagi dovuti dal maltempo: BPER Banca stanzia in favore di Calabria e Sicilia 100 milioni per ciascuna regione, il Banco di Sardegna altri 100 milioni per l’isola. A disposizione finanziamenti straordinari, con durata fino a 60 mesi, che prevedono fino a 50 mila euro per i privati e fino a un milione per le imprese di ogni dimensione.

“Il Gruppo BPER - spiega il direttore commerciale Stefano Vittorio Kuhn - vuole essere vicina a famiglie e imprese di Calabria e Sicilia colpite nelle ultime ore da eventi atmosferici avversi, che stanno mettendo a dura prova famiglie e aziende del territorio. Il plafond messo a disposizione dal nostro Istituto consente di fornire un aiuto concreto con l’auspicio che si possa tornare a una situazione di normalità nel più breve tempo possibile”.

Anche UniCredit ha attivato un pacchetto di interventi straordinari di sostegno a favore dei clienti, privati e imprese con residenza o sede legale/operativa in Sicilia, che siano stati danneggiati a seguito dell’ondata di maltempo che si è verificata nei giorni scorsi.

Tra le iniziative predisposte dalla banca, una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zone interessate e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati. La richiesta di sospensione delle rate va presentata entro il prossimo 31 marzo. La sospensione decorre dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta e non comporta segnalazioni negative nelle banche dati creditizie.

UniCredit mette inoltre a disposizione sia delle imprese che dei privati prestiti a tassi e condizioni agevolate. Le Filiali UniCredit del territorio sono a disposizione per dare le informazioni sulle procedure necessarie per l'ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti, oltre che per ulteriori informazioni.

“A conferma della vicinanza ai territori in cui opera - sottolinea il Regional manager Sicilia Salvatore Malandrino - UniCredit ha reso disponibile un pacchetto di interventi straordinari a sostegno di tutte le realtà del territorio siciliano che hanno subito danni a causa del maltempo: una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza”.

Accanto alla moratoria è disponibile il Pacchetto Nuovo Credito alle Imprese, che prevede finanziamenti a condizioni agevolate per sostenere la continuità operativa, il ripristino delle attività e le prime esigenze di liquidità, previa valutazione del merito creditizio.



Le rate oggetto di sospensione, comprensive degli interessi maturati sulle sole quote capitali sospese, possono essere rimborsate al termine del piano di ammortamento originario, nel corso della durata residua del mutuo o in unica soluzione in caso di estinzione anticipata. La sospensione può essere richiesta anche per mutui oggetto di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite e non costituisce novazione contrattuale.



“Quando un evento meteo straordinario colpisce un territorio, la priorità è evitare che il danno si trasformi rapidamente in una difficoltà finanziaria per famiglie e imprese - dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit - La sospensione delle rate e l’accesso a nuova liquidità permettono di mantenere continuità nei pagamenti, nei rapporti con i fornitori e nella gestione ordinaria, in una fase in cui la stabilità è fondamentale”.



