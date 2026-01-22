Simest lancia la "Misura Stati Uniti" per le pmi italiane

Simest, la società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, comunica l’avvio della Misura Stati Uniti, un’offerta integrata da 300 milioni di euro dedicata al sostegno degli investimenti diretti e la crescita del tessuto produttivo nazionale nel mercato statunitense, attraverso risorse proprie e pubbliche del Fondo 394, gestito da Simest in convenzione con la Farnesina.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano d’Azione per l’Export promosso dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e risponde all’esigenza di rafforzare la presenza delle imprese italiane nel secondo mercato di esportazione per le imprese italiane e il primo mercato in ambito extra UE.

Oltre 100 milioni per il sostegno agli investimenti diretti in equity negli Stati Uniti Attraverso la Misura, Simest potrà effettuare interventi diretti di partecipazione nel capitale di controllate statunitensi di imprese italiane, finalizzati a sostenere l’insediamento negli USA o lo sviluppo di joint venture con partner locali, anche attraverso soluzioni tailor-made in funzione delle caratteristiche dell’impresa e delle esigenze di consolidamento sul mercato statunitense dell’impresa, con 100 milioni a disposizione di tale operatività.

In aggiunta, sono disponibili ulteriori fondi a valere su risorse del Fondo 394 destinati ad interventi nell’equity di start-up e PMI innovative che intendono svilupparsi negli Stati Uniti.

Accanto all’equity, per sostenere l’insediamento diretto negli Stati Uniti e lo sviluppo commerciale in loco, la Misura Stati Uniti mette a disposizione 200 milioni di euro di finanza agevolata a valere sul Fondo 394, a favore delle imprese che realizzano progetti di investimento negli Stati Uniti e delle imprese con interessi nell’area.

Tra gli elementi distintivi della Misura:

una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 10% dell’intervento agevolativo;

un incremento al 50% della quota del finanziamento erogata in anticipo;

una maggiore flessibilità nella durata dei finanziamenti, estendibile fino a 8 anni attraverso l’estensione del periodo di rimborso, in linea con le esigenze del mercato USA;

per le imprese che esportano, importano, sono presenti o intendono investire nel Paese, un rafforzamento degli strumenti a supporto della capitalizzazione delle controllate statunitensi, per sostenere piani di crescita strutturali.

La Misura, che valorizza le sinergie con gli strumenti del Gruppo CDP per gli investimenti all’estero, rappresenta un’importante azione del Sistema Italia, guidato dalla Farnesina e composto da Cassa Depositi e Prestiti, SIMEST, SACE e ICE, volta a rafforzare l’ecosistema pubblico a supporto dell’internazionalizzazione.

Con la Misura Stati Uniti, SIMEST consolida il proprio ruolo di partner strategico delle imprese italiane, contribuendo a preservare e rafforzare la competitività del Made in Italy in uno dei mercati chiave a livello globale.