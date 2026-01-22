L'eccellenza gastronomica italiana trova una sede "Genius"

CAST, Italian Institute of Culinary Arts & Hospitality – scuola di alta formazione con sede a Brescia parte del gruppo Plena Education, hub educativo controllato dal fondo Kyip Capital, e Food Genius Academy, centro di formazione professionale specializzato nelle arti culinarie con sede a Milano, annunciano l’avvio di una partnership strategica strutturata e di lungo periodo, con l’obiettivo di rafforzare il sistema della formazione gastronomica italiana e valorizzarne l’eccellenza a livello nazionale e internazionale.

Una collaborazione che nasce dall’incontro di due visioni affini e complementari e che guarda al futuro della formazione gastronomica italiana con un obiettivo chiaro: rafforzare il valore, l’impatto e la capacità di rispondere alle nuove sfide del settore Food & Hospitality.

La collaborazione si sviluppa lungo due direttrici complementari. Da un lato, Food Genius Academy supporterà CAST nelle attività di promozione e orientamento dei principali percorsi formativi, tra cui il Bachelor of Culinary Arts & Hospitality Management e i programmi di Alta Formazione in Cucina e in Pasticceria, coinvolgendo scuole e studenti nei corsi professionali che sono realizzati presso la sede CAST di Brescia, avvalendosi della Faculty CAST e del metodo didattico CAST, riconosciuto a livello nazionale e internazionale per il suo rigore, la concretezza e il forte legame con il mondo professionale.

Grazie al contributo consulenziale di Food Genius Academy, verranno potenziate le attività dedicate alle imprese all’interno del progetto CASTImpresa. Team building, ricerca applicata, eventi e partnership con le aziende troveranno nella sede Food Genius di Milano un hub operativo strategico, pensato per rafforzare il dialogo tra formazione e mondo corporate.

Dall’altro lato l’accordo rappresenta un’evoluzione strategica per Food Genius Academy, che ha scelto di rafforzare il proprio posizionamento concentrandosi sullo sviluppo del business e sull’orientamento.

“In un momento storico in cui la cucina italiana è riconosciuta a livello globale come espressione identitaria, culturale e linguistica del Paese oltreché come Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco, emerge con forza la necessità di fare sistema, mettendo in relazione competenze, visioni e modelli formativi complementari - ha commentato Cristian Cantaluppi, ceo di CAST - Questa partnership rappresenta un passo importante nella costruzione di un ecosistema formativo sempre più solido, capace di unire cultura gastronomica, competenze professionali e visione imprenditoriale”.

"Siamo entusiasti della partnership tra CAST e Food Genius Academy. Questa collaborazione rappresenta per noi un’importante opportunità di crescita e riflette la nostra visione sul futuro della ristorazione, un settore che richiede una formazione sempre più solida - hanno commentato Desirèe Nardone, Co-founder e direttrice di Food Genius Academy e Paolo Colapietro, ceo di Food Genius Academy - La sinergia tra il rigoroso metodo formativo di CAST e la nostra capacità di proporre soluzioni attuali e innovative rende questa collaborazione davvero speciale. Siamo convinti di poter dare un contributo significativo donando freschezza a una scuola che vanta già una così lunga e prestigiosa esperienza".







