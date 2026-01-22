Euricom acquisisce la francese Ebly

Euricom, tra i produttori mondiali nel settore del riso, ha annunciato oggi di aver stipulato accordi vincolanti per l'acquisizione del 100% delle azioni di Ebly Sas, la joint venture di proprietà di Mars e Axéréal Participations, compresi il marchio Ebly e lo stabilimento di produzione di Châteaudun, nella regione della Loira. I termini dell'operazione non sono stati resi noti. L’acquisizione consolida la posizione di Euricom nel panorama europeo del riso e dei cereali, riaffermando il suo ruolo di partner dei principali operatori del settore private label e B2B.

Ebly, che dispone del più grande stabilimento di produzione di piatti pronti microondabili della Unione Europea, con una capacità produttiva che supera i 100 milioni di unità all'anno, è pronto per intercettare la crescita futura del settore del riso “ready to eat” e di altre tipologie di cereali in buste microondabili. Ebly è stata pioniera nella categoria dei prodotti precotti a base di grano e con questa operazione va a completare l'attuale gamma di prodotti di Euricom già presenti nell’offerta di prodotti a base di grano, tra cui pasta secca, farina e semola. Il marchio Ebly, inoltre, rappresenta un completamento del portafoglio di Euricom di marchi leader nelle rispettive categorie, come Curtiriso e Riso Flora in Italia e Sonko in Polonia. Nell’ambito dell'operazione Mars continuerà a commercializzare i prodotti Ebly presso gli attuali clienti almeno sino alla fine del 2026.

Come spiegato da Bruno Sempio (foto), presidente di Euricom, l'obiettivo è "sviluppare ulteriormente il settore dei piatti pronti microondabili e fornire un'offerta completa di prodotti ai nostri clienti in tutta Europa, costruendo al contempo partnership di valore con Mars e Axéréal".

L'operazione resta soggetta unicamente alla procedura di consultazione della rappresentanza sindacale di Ebly Sas. In conformità con le normative vigenti e la cultura del dialogo sociale, il management di Ebly Sas avvierà l'iter di informazione e consultazione con la rappresentanza sindacale, requisito indispensabile per ogni decisione finale sulla transazione. Nessuna decisione definitiva verrà assunta prima del completamento di tale fase consultiva. Fatto salvo questo processo la definizione della transazione è prevista per la fine di aprile 2026.