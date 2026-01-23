Eurozona, salgono produzione e fiducia delle imprese

La produzione continua a crescere a gennaio e la fiducia delle imprese si rafforza. è questa, in estrema sintesi, la situazione dell'eurozona secondo l'analisi di S&P Global che che ha reso noto come, nel primo i dati provvisori dell'indagine PMI indicassero una "continua crescita" della produzione nel settore privato dell'Eurozona nel primo mese del 2026. L'attività aziendale, sottolinea oggi l'Indagine Flash di S&P Global, "è aumentata grazie all'aumento dei nuovi ordini, mentre l'ottimismo nelle prospettive ha raggiunto il massimo degli ultimi 20 mesi".



"Su una nota meno positiva - prosegue il comunicato odierno - le aziende hanno ridotto i livelli di personale per la prima volta in quattro mesi, a fronte di significativi tagli di posti di lavoro in Germania. Nel frattempo, i tassi di inflazione sia dei costi di input che dei prezzi di output sono stati più rapidi rispetto a dicembre. In particolare, l'inflazione dei prezzi di vendita è stata la più forte da aprile 2024".



Produzione e domanda



L'indice PMI composito flash della produzione dell'Eurozona destagionalizzato è rimasto invariato a 51,5 a gennaio, segnalando così "un ulteriore modesto aumento mensile della produzione nel settore privato dell'area dell'euro". Sebbene l'attività economica abbia continuato a crescere, l'ultima espansione è stata la più lenta da settembre scorso. La produzione è ora aumentata in ciascuno degli ultimi 13 mesi.



La produzione manifatturiera è tornata a crescere a gennaio, dopo un primo calo della produzione in dieci mesi alla fine del 2025. Il ritmo di espansione è stato tuttavia solo frazionario. Nel frattempo, la crescita è stata sostenuta nel settore dei servizi, ma in questo caso l'aumento è stato il più debole degli ultimi quattro mesi.



A limitare il ritmo complessivo di espansione a gennaio è stata una nuova riduzione dell'attività imprenditoriale in Francia, dove la produzione ha registrato un calo per la prima volta in tre mesi. La debolezza in Francia contrastava con la continua crescita in Germania e nel resto dell'eurozona. In effetti, il solido aumento dell'attività in Germania è stato il più netto dall'ottobre scorso. "Le aziende dell'eurozona hanno continuato ad aumentare la produzione in risposta all'aumento dei nuovi ordini, che sono aumentati per il sesto mese consecutivo a gennaio", spiega S&P Global.



"Detto questo - aggiunge la nota - l'ultima espansione dei nuovi ordini è stata solo marginale e la più lenta da settembre 2025. La crescita dei nuovi ordini totali ha continuato a essere limitata da un calo dei nuovi ordini dall'estero (che includono il commercio intra-eurozona). I nuovi ordini dall'estero sono diminuiti modestamente, sebbene in misura inferiore rispetto a dicembre".



Occupazione



Mentre la produzione e i nuovi ordini hanno continuato a crescere a gennaio, i livelli di occupazione sono stati ridimensionati, ponendo fine a una sequenza di tre mesi di crescita dell'occupazione nell'eurozona. Sebbene marginale, il ritmo di riduzione del numero di dipendenti è stato il più marcato da quasi un anno. I livelli di personale nei servizi sono rimasti invariati dopo un periodo di creazione di posti di lavoro durato quasi cinque anni, mentre l'occupazione nel settore manifatturiero ha continuato a diminuire modestamente.



I dati nazionali hanno indicato che la riduzione del numero di dipendenti nell'eurozona si è concentrata in Germania, dove l'occupazione è diminuita notevolmente. Infatti, escludendo la pandemia di covid-19, il calo del personale in Germania è stato il più pronunciato da novembre 2009. D'altro canto, l'occupazione ha continuato a crescere in Francia e nel resto del blocco monetario.



Scorte e catene di approvvigionamento



Oltre a ridurre l'occupazione a gennaio, i produttori dell'eurozona hanno anche ridotto le loro attività di acquisto all'inizio del 2026: il ritmo del calo si è attenuato, raggiungendo il minimo degli ultimi sei mesi. D'altro canto, le scorte sia di acquisti che di prodotti finiti sono diminuite a tassi più marcati rispetto a dicembre. I tempi di consegna dei fornitori si sono nuovamente allungati in modo consistente, ma al minimo degli ultimi cinque mesi.



Prezzi



"Il ritmo dell'inflazione dei costi di input ha accelerato per il terzo mese consecutivo a gennaio ed è stato il più rapido in poco meno di un anno", sottolinea S&P Global. L'accelerazione del ritmo di crescita è stata particolarmente evidente nel settore manifatturiero, dove i costi di input sono aumentati al tasso più forte degli ultimi tre anni, sebbene ancora a un ritmo inferiore alla media della serie. Anche i prezzi alla produzione sono aumentati a un ritmo più rapido all'inizio del 2026. Il tasso di inflazione è stato solido e il più marcato da aprile 2024.



Contrariamente al quadro dei costi di input, la ripresa dell'inflazione di carico si è concentrata sui servizi, dove l'ultimo aumento è stato il più forte degli ultimi 11 mesi. Nel frattempo, i prezzi di vendita del settore manifatturiero hanno continuato a scendere marginalmente. I prezzi alla produzione in Germania sono aumentati a un ritmo notevole, il più rapido da maggio 2023. In Francia, i prezzi sono rimasti invariati da dicembre, mentre il resto dell'eurozona ha registrato un solido aumento.



Prospettive



"Le aziende erano ottimiste sulla crescita della produzione nel prossimo anno e il sentiment delle imprese ha raggiunto il massimo degli ultimi 20 mesi a gennaio: anche la fiducia è stata superiore alla media della serie", sottolinea la nota odierna di S&P Global. L'ottimismo si è rafforzato in entrambi i settori monitorati, con il settore manifatturiero che ha registrato il sentiment più alto in quasi quattro anni. La fiducia è migliorata sia in Germania che in Francia, ma è leggermente diminuita nel resto dell'area euro.



Commentando i dati flash del PMI, Cyrus de la Rubia, capo economista della Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: "la ripresa appare ancora piuttosto debole. Nel settore manifatturiero, il PMI primario continua a segnalare debolezza, mentre la crescita dell'attività dei servizi è leggermente più moderata rispetto al mese precedente. La crescita economica complessiva rimane invariata".



"Guardando al futuro, la bassa crescita dei nuovi ordini non è certo un fattore determinante - prosegue de la Rubia - Al contrario, l'inizio del nuovo anno preannuncia un andamento più o meno invariato nei mesi a venire. Per la BCE, questi risultati sono tutt'altro che rassicuranti. L'inflazione nel settore dei servizi, che la banca centrale sta monitorando con particolare attenzione, è aumentata significativamente in termini di prezzi di vendita".



"Anche l'inflazione dei costi di input - aggiunge l'esperto - rimane un problema, sebbene abbia registrato un'accelerazione inferiore a quella dei prezzi di vendita. Di conseguenza, è probabile che i membri della BCE si sentano legittimati a mantenere i tassi ai livelli in cui si trovano. Alcuni dei membri più aggressivi potrebbero persino sostenere che la prossima mossa dovrebbe essere al rialzo piuttosto che al ribasso".



"Confrontando i paesi - dice de la Rubia - l'attività dei servizi in Germania è cresciuta a gennaio a un ritmo piuttosto robusto ritmo, mentre in Francia le aziende di servizi sono scivolate in territorio restrittivo. Ciò potrebbe essere collegato alle difficoltà politiche nella finalizzazione del bilancio 2026. Nel settore manifatturiero la Francia mostra una performance leggermente migliore rispetto alla Germania, ma in entrambi i paesi la crescita della produzione non è davvero entusiasmante. Nel complesso, l'economia tedesca ha iniziato il nuovo anno in crescita, mentre la produzione mensile in Francia è diminuita".