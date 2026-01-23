Olimpiadi invernali: Fantini fa l'oste a Casa Italia

Le Olimpiadi invernali si tingono di vino rosso. Fantini Wines sarà presenta presso le tre sedi di Casa Italia - Milano, Livigno e Cortina - con le Edizioni Cinque Autoctoni, suo storico long seller.

Cinque Autoctoni è un rosso speciale, considerato l'ammiraglia di casa Fantini. Questo vino viene prodotto attraverso una selezione di barrique - americane e francesi - scelte dall’enologo capo di Fantini Filippo Baccalaro, e poi tostate in proprio per donare note ancor più fini al blend di super terroir abruzzesi e pugliesi, vale a dire Montepulciano, Primitivo, Sangiovese, Negroamaro e Malvasia Nera. "Un vero assaggio di Sud Italia", sottolinea Valentino Sciotti, fondatore e amministrazione del gruppo vitivinicolo abruzzese.

Così, tra nevi e skilift, piste ghiacciate e passamontagna, Milano-Cortina 2026 potrà degustare anche un po’ di buon rosso. E a sorseggiarlo non saranno solo atleti, rappresentanti istituzionali, inviati dei media di mezzo mondo e vip di passaggio: Casa Italia – alla Triennale di Milano, al Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda a Livigno e alla Galleria Farsetti a Cortina d’Ampezzo – per la prima volta si aprirà pure al pubblico, trasformandosi in un luogo di incontro e condivisione (anche di vino) dedicato al racconto dell’Italia olimpica e dello sport.

"Siamo davvero felici che anche per queste Olimpiadi invernali, come già per quelle estive a Parigi, sia stato possibile proporre la nostra collaborazione con Casa Italia", spiega Giulia Sciotti, marketing manager & brand ambassador di Fantini Wines. "È un onore per noi portare l’enologia italiana, anche in alta quota".

Fantini, infatti, non è nuovo alle partnership sportive e olimpiche. Nei suoi 32 anni di attività, l'azienda vitivinicola di Ortona è passato dallo status di piccolo produttore locale a una diffusione sempre più capillare, prima nel Centro-Sud, poi in Italia, infine nel mondo, con un export in 90 mercati (tra quello emergente dell'Africa), che copre il 95% del volume d'affari.

Negli ultimi quattro anni, Fantini è stato partner dell’Audi Fis Ski World Cup, la Coppa del mondo di sci femminile. Ora la partnership con i cinque cerchi si rafforza, dopo le Olimpiadi estive di Parigi 2024, dove era nel wine program ufficiale di Casa Italia, è il turno dei primi giochi olimpici italiani dopo 20 anni.

Da ricordare, anche le partnership avviate nell'ambito dei vari team ciclistici a livello internazionale. Per il 2026, Fantini ha annunciato il proprio sbarco anche nel ciclismo femminile, come title sponsor della squadra lombarda BePink, che assume la denominazione BePink–Vini Fantini.









