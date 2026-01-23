Donne del Vino Toscana: Cinelli Colombini rieletta presidente

L’assemblea riunita a Firenze il 22 gennaio ha eletto il nuovo board delle Donne del Vino toscane per il prossimo triennio confermando alla guida Donatella Cinelli Colombini. Al suo fianco un Consiglio di delegazione composto dalle vice delegate Laura Bucci, Laura Carrera, Paola Rastelli e Angela Zinnai oltre alle due toscane del board nazionale la grafica Federica Cecchi e la giornalista Marzia Morganti. Completa il gruppo la produttrice Maria Giulia Frova, ex delegata della Toscana.

Dopo anni di intensissima attività le Donne del Vino della Toscana si preparano a un 2026 con dieci appuntamenti già in calendario all’insegna dell’arricchimento personale delle socie: la visita didattica a tre territori del vino, le lezioni sul vino agli studenti di una Scuola alberghiera, tre degustazioni di cui una a Firenze, una per la Festa della Donna con Ais Toscana in occasione di Eccellenza di Toscana e una a Torino in collaborazione con le colleghe piemontesi, due esperienze a carattere più culturale e un incontro sulla certificazione di genere.

"Lo scorso anno abbiamo fatto due corsi straordinari: sul credito alla Banca d’Italia di Firenze e sull’intelligenza artificiale con la guida di Darya Majidi una delle quattro voci italiane tra le 200 scelte da Linkedin a livello mondiale. Abbiamo messo le basi per la definizione di un nuovo vino bianco della Toscana Interna... Non sarà facile volare sempre così alto ma ci proveremo per fare delle Donne del Vino un elemento forte, propositivo e consapevole all’interno dell’enologia toscana", ha detto Donatella Cinelli Colombini ringraziando per la fiducia le socie della sua regione che l’hanno eletta per acclamazione.

La Delegazione Toscana delle Donne del Vino comprende circa 130 socie cioè circa il 10% dell’intera compagine nazionale. Oltre a produttrici, ristoratrici, sommelier, giornaliste, esperte e enotecarie che fanno parte delle Donne del Vino fino dal momento dell’atto costitutivo, in Toscana troviamo la grafica che disegna etichette e packaging, l’immobiliarista specializzata nella compravendita di cantine con vigneto, l’avvocatessa esperta in diritto vitivinicolo, chi si occupa di comunicazione digitale o di wine hospitality, oppure fa analisi di laboratorio sui vini e creme di bellezza partendo dall’uva.





