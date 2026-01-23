Serena Wines: crescita in valore e volumi nel 2025

Serena Wines 1881 chiude il 2025 con un fatturato a 114 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto all'esercizio precedente. Ancora più marcata la crescita dei volumi che si attestano a 450mila ettolitri (+7,6% rispetto al 2024). I mercati esteri più favorevoli sono risultati quelli di Germania, Gran Bretagna e Croazia, mentre risultano in espansione anche Russia e Francia, Kazakhstan e Turchia. I...