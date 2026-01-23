Italia e Germania concordi: più flessibilità per agricoltura

Si è svolto oggi a Roma, presso il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, l’incontro tra il ministro Francesco Lollobrigida e il ministro federale tedesco dell’Agricoltura, dell’Alimentazione e dell’Identità regionale Alois Georg Josef Rainer.

Nel corso del bilaterale è stata ribadita la centralità della cooperazione tra Italia e Germania che è il nostro primo partner commerciale e il principale mercato di destinazione dell’export agroalimentare italiano, nonché l’elevato livello di integrazione tra le nostre filiere produttive e industriali e quelle tedesche.

Al centro dell'incontro la Politica Agricola Comune, con particolare riferimento alla necessità di rafforzarne il ruolo strategico nel quadro post-2027, assicurando risorse adeguate, certezza finanziaria e una governance coerente con le specificità degli Stati membri, in particolare di quelli a struttura regionalizzata. Lollobrigida e Rainer hanno condiviso l’opportunità di proseguire con decisione nel percorso di semplificazione e sburocratizzazione, a beneficio degli agricoltori e delle amministrazioni.

Tra i temi affrontati anche le criticità del settore fitosanitario e la necessità di un approccio europeo più flessibile e basato su solide evidenze scientifiche per garantire produttività, sicurezza alimentare e stabilità dei mercati.

I due ministri hanno inoltre approfondito il contributo congiunto di Italia e Germania al processo di semplificazione del Regolamento europeo sulla deforestazione (Eudr) e il ruolo strategico delle nuove filiere innovative. Particolare attenzione è stata riservata allo sviluppo dell’acquacoltura e, in particolare, delle alghe, settore ad alto potenziale ed indispensabile per lo sviluppo della bioeconomia che può dare un contributo alla sicurezza alimentare e alla transizione ecologica.

L’incontro ha confermato la volontà comune di rafforzare il coordinamento tra Roma e Berlino nelle sedi comunitarie e multilaterali, promuovendo politiche agricole più efficaci e orientate alla crescita e alla competitività del sistema agroalimentare italiano, tedesco ed europeo.