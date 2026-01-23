Nord Ovest Spa protagonista a Gulfood

Nord Ovest, realtà specializzata nella logistica e nelle spedizioni nazionali e internazionali, sarà presente al Gulfood 2026, il principale evento globale dedicato al settore Food & Beverage, in programma dal 26 al 27 gennaio a Dubai. L’appuntamento, che si svolge tra il Dubai World Trade Centre e il Dubai Exhibition Centre (Expo City), riunisce oltre 100.000 professionisti da tutto il mondo, rappresentando un’occasione unica per condividere innovazione, sostenibilità e opportunità di commercio internazionale.

Con una consolidata leadership nel comparto delle spedizioni refrigerate (reefer), Nord Ovest è partner strategico delle filiere del Made in Italy, in particolare per l’export di frutta fresca e prodotti deperibili verso paesi extra-UE. L’azienda gestisce l’intera catena logistica per merci che richiedono temperature controllate e rigorose normative, garantendo qualità, sicurezza e tracciabilità grazie a sistemi tecnologici avanzati che monitorano in tempo reale le spedizioni isotermiche.

"Il Gulfood - spiega una nota della società - rappresenta per Nord Ovest un’occasione strategica per confrontarsi sulle sfide del trasporto alimentare e sull’evoluzione della logistica del food & beverage, rafforzando la propria presenza internazionale e presentando le soluzioni su misura per prodotti freschi, surgelati e biologici. La partecipazione si inserisce in una strategia di crescita che prevede il potenziamento dei servizi aerei e logistici, l’espansione dei magazzini a Mondovì e il consolidamento delle sinergie operative nella logistica della catena del freddo".

Nord Ovest è stata fondata oltre 50 anni fa a Cuneo, evolvendosi negli anni da agenzia doganale familiare a fornitore integrato di servizi logistici e doganali a valore aggiunto. La crescita è stata sostenuta da investimenti strategici, espansione della rete di sedi in Piemonte e Liguria e da una cultura aziendale che unisce radicamento territoriale e apertura globale. Oggi Nord Ovest conta 125 collaboratori e una rete di 5 sedi operative, tra cui spiccano l’HQ di Cuneo, il magazzino strategico di Mondovì, le sedi operative di Genova, Vado Ligure e Grugliasco. La governance dell’azienda è affidata a una combinazione tra le nuove generazioni della famiglia fondatrice Mellano e manager di consolidata esperienza. Nel 2024 l’azienda ha registrato ricavi pari a 48,0 milioni di euro, con un EBITDA di 3,4 milioni e un utile netto di 2,0 milioni di euro.