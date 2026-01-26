Carbon farming: UE avvia consultazione pubblica
Agricoltori e proprietari forestali potranno esprimere la propria opinione entro il 19 febbraio
La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere opinioni sulle metodologie di certificazione proposte per le attività di carbon farming. Quest'ultimo include pratiche che contribuiscono a stoccare più carbonio nelle foreste e nei suoli e possono fornire un reddito aggiuntivo ad agricoltori e proprietari forestali.
Per aiutare i gestori del territorio ad adottare pratiche rispettose del clima, come la riumidificazione e il ripristino delle torbiere o l'adozione di misure di protezione del suolo, la Commissione sta sviluppando metodologie di certificazione progettate per fornire loro pagamenti basati sui risultati per le loro azioni a favore del clima. Questi pagamenti mirano a integrare il loro reddito e a favorire la transizione verso sistemi di produzione più resilienti e sostenibili.
Nel 2024, l'Unione Europea ha introdotto il suo primo quadro volontario a livello europeo per la certificazione delle rimozioni di carbonio, delle attività di carbon farming e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti. L'obiettivo è applicare gli stessi standard in tutta Europa e rendere gli sforzi di mitigazione del clima più chiari, trasparenti e facili da verificare.
Agricoltori, aziende e altre parti interessate coinvolte in attività di carbon farming sono invitati a fornire feedback alla consultazione disponibile sul portale "Have Your Say" fino al 19 febbraio 2026. Inoltre, le norme proposte saranno discusse nella prossima riunione del Carbon Removal Expert Group del 5 febbraio 2026. Il feedback complessivo costituirà un contributo alla certificazione volontaria finale per il carbon farming.
EFA News - European Food Agency