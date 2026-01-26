Carbon farming: UE avvia consultazione pubblica

La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere opinioni sulle metodologie di certificazione proposte per le attività di carbon farming. Quest'ultimo include pratiche che contribuiscono a stoccare più carbonio nelle foreste e nei suoli e possono fornire un reddito aggiuntivo ad agricoltori e proprietari forestali.

Per aiutare i gestori del territorio ad adottare pratiche rispettose del clima, come la riumidificazione e il ripristino delle torbiere o l'adozione di misure di protezione del suolo, la Commissione sta sviluppando metodologie di certificazione progettate per fornire loro pagamenti basati sui risultati per le loro azioni a favore del clima. Questi pagamenti mirano a integrare il loro reddito e a favorire la transizione verso sistemi di produzione più resilienti e sostenibili.

Nel 2024, l'Unione Europea ha introdotto il suo primo quadro volontario a livello europeo per la certificazione delle rimozioni di carbonio, delle attività di carbon farming e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti. L'obiettivo è applicare gli stessi standard in tutta Europa e rendere gli sforzi di mitigazione del clima più chiari, trasparenti e facili da verificare.

Agricoltori, aziende e altre parti interessate coinvolte in attività di carbon farming sono invitati a fornire feedback alla consultazione disponibile sul portale "Have Your Say" fino al 19 febbraio 2026. Inoltre, le norme proposte saranno discusse nella prossima riunione del Carbon Removal Expert Group del 5 febbraio 2026. Il feedback complessivo costituirà un contributo alla certificazione volontaria finale per il carbon farming.