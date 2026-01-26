Evolio: attesi 150 espositori e circa 50 buyer internazionali

Tre giornate di fiera, oltre alla presenza di 150 espositori, 20 associazioni, enti e istituzioni e circa 50 buyer internazionali dei settori Gdo, retail e Ho.Re.Ca. provenienti da 16 Paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Giappone, Brasile e Arabia Saudita. Sono alcuni dei numeri di della seconda edizione di Evolio Expo, presentato oggi a Bari.

L'esposizione di riferimento B2B dedicata all’olio extra vergine di oliva, è in programma da giovedì 29 a sabato 31 gennaio alla Fiera del Levante di Bari ed è patrocinata dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. La manifestazione è organizzata da Senaf per conto di Nuova Fiera del Levante con il sostegno del Dipartimento Agricoltura e del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, di Pugliapromozione e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Evolio Expo propone un programma di oltre 100 convegni, talk ed eventi che affrontano i principali temi strategici del settore olivicolo-oleario: dall’innovazione alla sostenibilità, dall’oleoturismo alla salute, fino alla valorizzazione culturale e gastronomica dell’olio extra vergine di oliva.



Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà giovedì 29 gennaio alle ore 11.00 l’evento di inaugurazione di Evolio Expo. Nel corso delle tre giornate, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e Pugliapromozione curano i principali convegni tematici della manifestazione: “Olio è Innovazione – Idee e tecnologie che cambiano il domani”, dedicato alle nuove tecnologie, alla ricerca scientifica e ai processi di modernizzazione della filiera; “Olio è Turismo – Olio Experience - Viaggi, emozioni e sapori che uniscono la Puglia Dai paesaggi agli incontri, percorsi e storie che trasformano l’olio in esperienza da vivere”, incentrato sul ruolo dell’olio come leva di attrattività turistica; “Olio è esperienze - Oleoturismo in Puglia - creare Esperienze, rafforzare le comunità, valorizzare il territorio” focalizzato sull’oleoturismo come strumento di sviluppo locale, rafforzamento delle comunità e valorizzazione del patrimonio rurale; “Olio è Salute”, focalizzato sulle evidenze scientifiche legate ai benefici dell’olio extra vergine di oliva; e “Olio è Benessere”, dedicato all’utilizzo dell’Eevo tra spa, cosmetica naturale e nuove forme di imprenditorialità.

Amap – Regione Marche e la rivista “Olivo e Olio” presentano inoltre, nel corso di tutte e tre le giornate di fiera, la mostra “OIi Monovarietali. I percorsi della biodiversità olivicola italiana”, durante la quale i visitatori della fiera saranno accompagnati in un percorso virtuale, da sud fino alle isole, alla scoperta del ricco patrimonio di biodiversità olivicola italiana. Verranno descritte le varietà autoctone, i territori e gli oli monovarietali, con cenni di storia, cultura, tradizioni, piante monumentali, ricette tipiche.

Accanto ai convegni istituzionali, Evolio Expo ospita laboratori olio-cibo, momenti di degustazione e approfondimento gastronomico, presentazioni di libri e la cerimonia di premiazione “Ercole Olivario – Selezione Puglia”, mentre la Regione Basilicata presenta il Premio Regionale Olivarum. Gli oli lucani d’eccellenza a Evolio Expo 2026.