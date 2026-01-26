Lollobrigida: "Digestato da sottoprodotto a risorsa strategica"

"Fertilizzanti organici e digestato, da sottoprodotto a risorsa strategica per ridurre la burocrazia e rafforzare l’economia circolare". Ma anche "gestione dell’acqua e risparmio idrico, con la richiesta di investimenti europei per aumentare gli stoccaggi e la resilienza". Questi i temi dell'incontro bilaterale avuto dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida con Jessika Roswall, commissario europeo per l’Ambiente. A riferire del confronto è lo stesso titolare Masaf sulla sua pagina Facebook.

"Il mondo agricolo è pronto a fare la sua parte nella sfida della sostenibilità", ha commentato Lollobrigida. "La posizione dell’Italia è chiara: gli agricoltori sono parte della soluzione, non il problema. Per troppo tempo qualcuno ha pensato il contrario. Oggi cambiamo approccio e riportiamo equilibrio tra ambiente, produzione e lavoro", conclude il ministro.