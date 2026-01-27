Il 13 febbario torna a Firenze Primanteprima

Venerdì 13 febbraio torna a Firenze "PrimAnteprima", il tradizionale appuntamento che inaugura la Settimana delle Anteprime dei Vini di Toscana, in cui i principali Consorzi del vino made in Tuscany presentano le nuove annate.

Quest’anno PrimAnteprima si svolgerà a partire dalle 10:30 presso il Cinema La Compagnia a Firenze (via Cavour, 50/R) con il convegno "La via Toscana del vino".

Nella mattinata di lavori a cui prenderanno parte istituzioni ed esperti, verrà illustrato lo stato del settore vitivinicolo regionale attraverso dati e scenari di mercato. Nell'occasione si discuterà anche di evoluzione dei consumi, enoturismo e nuove sensibilità culturali, mercati esteri e mutamenti normativi.

A seguire Ismea presenterà la ricerca realizzata ad hoc, su dati, export e tendenze della vitivinicoltura toscana.

La mattinata vedrà anche la consegna del premio giornalistico Kyle Phillips promosso da Aset (Associazione stampa enogastroagroalimentare Toscana).