It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Carraro ottiene due certificazioni in Francia

Per beneficiare dei crediti d’imposta per l'innovazione su progetti affidati alla società padovana dei trattori

Il Gruppo Carraro ha ottenuto la certificazione CIR (Crédit d’Impôt Recherche) e la certificazione CII (Crédit d’Impôt Innovation), entrambe rilasciate dal ministero francese dell’Istruzione superiore, della ricerca e dello spazio. Questi accreditamenti riconoscono Carraro come organisme exécutant des travaux de R&D et d’innovation pour le compte d’entreprises (organizzazione che svolge attività di ri...

Fc - 57018

EFA News - European Food Agency
Similar