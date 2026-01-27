Do you want to access to this and other private contents?
Carraro ottiene due certificazioni in Francia
Per beneficiare dei crediti d’imposta per l'innovazione su progetti affidati alla società padovana dei trattori
Il Gruppo Carraro ha ottenuto la certificazione CIR (Crédit d’Impôt Recherche) e la certificazione CII (Crédit d’Impôt Innovation), entrambe rilasciate dal ministero francese dell’Istruzione superiore, della ricerca e dello spazio. Questi accreditamenti riconoscono Carraro come organisme exécutant des travaux de R&D et d’innovation pour le compte d’entreprises (organizzazione che svolge attività di ri...
