Copa Cogeca, soddisfazione per l'intesa con l'India

Il Copa e la Cogeca "accolgono con favore" la conclusione dell'accordo di libero scambio UE-India, considerato "un passo avanti significativo e attentamente ponderato per il commercio agroalimentare". L'accordo sigltao oggi (leggi notizia EFA News) sottolinea la nota ufficiale delle organizzazioni degli agricoltori europei, "rafforza l'accesso a un mercato chiave in crescita, riconoscendo al contempo chiaramente la necessità di proteggere i settori più sensibili dell'agricoltura europea e il suo modello produttivo".

L'India, spiega la nota, "rappresenta un mercato di 1,45 miliardi di consumatori con un notevole potenziale inutilizzato per le esportazioni agroalimentari dell'UE. Riducendo o eliminando sostanzialmente i dazi doganali precedentemente proibitivi su una gamma mirata di prodotti, tra cui alimenti trasformati, olio d'oliva, succhi di frutta, vino e liquori, l'accordo crea nuove e significative opportunità di esportazione per gli agricoltori e le cooperative agricole dell'UE più competitivi".

"È importante sottolineare - prosegue la nota - che il Copa e la Cogeca riconoscono gli sforzi della Commissione per garantire che l'apertura del mercato non vada a scapito della resilienza agricola. L'esclusione dei prodotti più sensibili dalla liberalizzazione, tra cui carne bovina, zucchero, riso, pollame e miele, dimostra un approccio pragmatico e responsabile".

Il Copa e la Cogeca sottolineano inoltre "l'importanza di salvaguardare rigorosi standard di sicurezza alimentare e di produzione e di rafforzare ulteriormente la collaborazione in materia sanitaria e fitosanitaria, nonché in materia di sistemi alimentari sostenibili, nell'ambito dei capitoli SPS e SFS previsti dall'accordo. In tale contesto, l'efficace attuazione dell'accordo deve garantire la reciprocità degli standard di produzione per i prodotti agroalimentari immessi sul mercato dell'UE, al fine di garantire una concorrenza leale per gli agricoltori dell'UE e preservare la fiducia dei consumatori".

"I negoziati in corso sull'accordo sulle indicazioni geografiche - aggiunge la nota - dovrebbero rafforzare ulteriormente e rapidamente l'esito di questo accordo, sostenendo i nostri prodotti agricoli a valore aggiunto e proteggendo i regimi di qualità europei nel mercato indiano. In un contesto commerciale globale difficile, l'accordo UE-India dimostra che un'ambiziosa politica commerciale può essere compatibile con la tutela delle principali sensibilità agricole".

"Il Copa e la Cogeca - conclude la nota - manterranno un forte impegno, in attesa della pubblicazione dei testi dell'accordo e di ulteriori progressi verso la ratifica e l'attuazione, per garantire che le opportunità siano concretizzate, pur garantendo pienamente gli interessi degli agricoltori e delle cooperative dell'UE".