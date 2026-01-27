Firmato oggi "storico" accordo di libero scambio tra Ue e India

L'UE e l'India hanno concluso oggi i negoziati per un accordo di libero scambio (ALS) "storico, ambizioso e commercialmente significativo", considerato il più grande accordo di questo tipo mai concluso da entrambe le parti. L'intesa, sottolinea il comunicato ufficiale di Bruxelles, "rafforzerà i legami economici e politici tra la seconda e la quarta economia mondiale, in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e sfide economiche globali, evidenziando il loro impegno comune per l'apertura economica e il commercio basato su regole".



"L'UE e l'India - sottolinea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - scrivono oggi la storia, approfondendo il partenariato tra le più grandi democrazie del mondo. Abbiamo creato una zona di libero scambio di 2 miliardi di persone, con entrambe le parti destinate a trarne vantaggi economici. Abbiamo inviato un segnale al mondo che la cooperazione basata su regole produce ancora grandi risultati. E, soprattutto, questo è solo l'inizio: costruiremo su questo successo e rafforzeremo ulteriormente le nostre relazioni".



L'UE e l'India scambiano già beni e servizi per un valore di oltre 180 miliardi di euro all'anno, sostenendo quasi 800.000 posti di lavoro nell'UE. Si prevede che questo accordo raddoppierà le esportazioni di merci dell'UE verso l'India entro il 2032, eliminando o riducendo i dazi doganali sul valore del 96,6% delle esportazioni di merci dell'UE verso l'India.



Complessivamente, le riduzioni tariffarie consentiranno di risparmiare circa 4 miliardi di euro all'anno in dazi sui prodotti europei. Si tratta dell'apertura commerciale più ambiziosa che l'India abbia mai concesso a un partner commerciale. Conferirà un significativo vantaggio competitivo ai principali settori industriali e agroalimentari dell'UE, garantendo alle aziende un accesso privilegiato al Paese più popoloso del mondo, con 1,45 miliardi di persone e un'economia in più rapida crescita, con un PIL annuo di 3,4 trilioni di euro.



Opportunità per le imprese europee di tutte le dimensioni



L'India concederà all'UE riduzioni tariffarie che nessun altro suo partner commerciale ha ricevuto. Ad esempio, i dazi sulle auto stanno gradualmente scendendo dal 110% a un minimo del 10%, mentre saranno completamente aboliti per i ricambi auto dopo cinque-dieci anni. Saranno inoltre in gran parte eliminati i dazi doganali che arrivano fino al 44% sui macchinari, al 22% sui prodotti chimici e all'11% sui prodotti farmaceutici.



Un capitolo dedicato aiuterà inoltre le piccole imprese dell'UE a sfruttare appieno le nuove opportunità di esportazione. Ad esempio, entrambe le parti istituiranno punti di contatto dedicati per fornire alle PMI informazioni pertinenti sull'ALS e assisterle in caso di problemi specifici che potrebbero incontrare nell'utilizzarne le disposizioni. Inoltre, le PMI trarranno particolare beneficio dalle riduzioni tariffarie, dall'eliminazione delle barriere normative, dalla trasparenza, dalla stabilità e dalla prevedibilità garantite dall'accordo.



Riduzione dei dazi agroalimentari



L'accordo elimina o riduce i dazi spesso proibitivi (in media oltre il 36%) sulle esportazioni di prodotti agroalimentari dell'UE, aprendo un mercato enorme agli agricoltori europei. Ad esempio, i dazi indiani sui vini saranno ridotti dal 150% al 75% all'entrata in vigore e, in seguito, fino a livelli del 20%; i dazi sull'olio d'oliva scenderanno dal 45% allo 0% in cinque anni e i prodotti agricoli trasformati come pane e dolciumi vedranno l'eliminazione di dazi fino al 50%.



I settori agricoli europei sensibili saranno pienamente protetti, poiché prodotti come carne di manzo, carne di pollo, riso e zucchero sono esclusi dalla liberalizzazione prevista dall'accordo. Tutte le importazioni indiane continueranno a dover rispettare le rigorose norme dell'UE in materia di salute e sicurezza alimentare: parallelamente, l'UE e l'India stanno attualmente negoziando un accordo separato sulle Indicazioni Geografiche (IG), che aiuterà i prodotti agricoli tradizionali e iconici dell'UE a vendere di più in India, eliminando la concorrenza sleale sotto forma di imitazioni.



Accesso privilegiato ai mercati dei servizi e proprietà intellettuale protetta



L'accordo garantirà alle aziende dell'UE un accesso privilegiato al mercato dei servizi indiano, compresi settori chiave come i servizi finanziari e il trasporto marittimo. L'accordo prevede gli impegni più ambiziosi dell'India in materia di servizi finanziari in qualsiasi accordo commerciale, andando oltre quanto previsto nei confronti di altri partner.



L'accordo prevede un elevato livello di protezione e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (PI), inclusi copyright, marchi, design, segreti commerciali e brevetti sulle varietà vegetali. Si basa sui trattati internazionali esistenti in materia di PI e avvicina le normative indiane e dell'UE in materia di proprietà intellettuale. Ciò renderà più facile per le imprese dell'UE e dell'India che fanno affidamento sulla PI commerciare e investire nei rispettivi mercati.





Rafforzare gli impegni per la sostenibilità



L'accordo contiene un capitolo dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile, che rafforza la tutela ambientale e affronta il cambiamento climatico, tutela i diritti dei lavoratori, sostiene l'emancipazione femminile, fornisce una piattaforma per il dialogo e la cooperazione sulle questioni ambientali e climatiche legate al commercio e ne garantisce l'attuazione efficace.



L'UE e l'India firmeranno inoltre un memorandum d'intesa che mira a istituire una piattaforma UE-India per la cooperazione e il sostegno all'azione per il clima. La piattaforma sarà lanciata nella prima metà del 2026. Inoltre, nel rispetto delle norme e procedure finanziarie e di bilancio dell'UE, è previsto un sostegno dell'UE di 500 milioni di euro nei prossimi due anni per sostenere gli sforzi dell'India volti a ridurre le emissioni di gas serra e ad accelerare la sua trasformazione industriale sostenibile a lungo termine.



Prossimi passi



Per quanto riguarda l'UE, le bozze di testo negoziate saranno pubblicate a breve. I testi saranno sottoposti a revisione giuridica e traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'UE. La Commissione presenterà quindi la sua proposta al Consiglio per la firma e la conclusione dell'accordo. Una volta adottati dal Consiglio, l'UE e l'India potranno firmare gli accordi. Dopo la firma, l'accordo necessita dell'approvazione del Parlamento europeo e della decisione del Consiglio sulla sua conclusione affinché entri in vigore. L'accordo potrà entrare in vigore solo dopo la ratifica da parte dell'India.



Premessa



L'UE e l'India avevano avviato i negoziati per un accordo di libero scambio nel 2007. I colloqui sono stati sospesi nel 2013 e poi ripresi nel 2022. Il 14° e ultimo ciclo formale di negoziati si è svolto nell'ottobre 2025, seguito da discussioni intersessionali a livello tecnico e politico. Contemporaneamente alla ripresa dei negoziati per l'ALS, l'UE e l'India hanno avviato anche i negoziati per un accordo sulle indicazioni geografiche e un accordo sulla protezione degli investimenti. I negoziati per questi accordi sono ancora in corso.

