Dazi. Anche Trump si accorda con L'India

È possibile che l'accordo appena siglato tra Ue e India abbia fatto fare qualche pensiero al presidente Usa Donald Trump? È possibile, secondo gli osservatori più attenti, i quali hanno commentato con questa premessa la firma che il presidente Trump ha annunciato per un "vantaggioso accordo commerciale con l'India".

Trump ha abbassato le tariffe sulle importazioni di beni e servizi dall'India dal 25% al 18%, in cambio della rinuncia del Paese asiatico a rifornirsi di petrolio dalla Russia. L'India si è anche impegnata a portare a zero le tariffe doganali e le barriere non tariffarie nei confronti degli Stati Uniti ed a comprare molte più merci Made in Usa pe run valore di oltre 500 miliardi di dollari nei settori dell'energia, tecnologia, prodotti agricoli, carbone e molti altri prodotti statunitensi.

Gli osservatori internazionali tirano in ballo l'accordo commerciale Ue-India firmato il 27 gennaio scorso (leggi notizia EFA News) che avrebbe fatto da acceleratore alla nuova firma Usa-India, convincendo il tycoon ad approcciarsi al premier Modi. Solo qualche mese fa, lo ricordiamo, l'India del premier Narendra Modi era nel mirino di Washington, che aveva imposto dazi fino al 25% per non aver fatto sforzi sufficienti a ridurre gli squilibri commerciali nei confronti degli Usa.

La decisione fa anche seguito a mesi di pressioni da parte di Washington affinché l’India diminuisca la propria dipendenza dal greggio russo a basso costo, approfittando del calo dei prezzi, mentre gran parte del mondo cercava di isolare Mosca in seguito all’invasione dell’Ucraina.

"È stato un onore parlare stamattina con il Primo Ministro indiano Modi - ha annunciato Trump sul suo social Truth - È uno dei miei più grandi amici e un leader potente e rispettato del suo Paese. Abbiamo parlato di molti argomenti, tra cui il commercio e la fine della guerra con Russia e Ucraina. Ha accettato di smettere di acquistare petrolio russo e di acquistarne molto di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela. Questo accordo contribuirà a porre fine alla guerra in Ucraina. Il nostro straordinario rapporto con l'India sarà ancora più forte in futuro. Il Primo ministro Modi e io siamo due persone che agiscono, cosa che non si può dire della maggior parte dei leader".

Anche Nuova Delhi ha commentato positivamente l'accordo con gli Stati Uniti. Il presidente indiano Narendra Modi ha esordito con un "sentito ringraziamento al presidente Trump a nome di 1,4 miliardi di indiani. Quando - spiega Modi - due grandi economie e le più grandi democrazie del mondo collaborano, ne traggono beneficio i nostri cittadini e si aprono immense opportunità di cooperazione reciprocamente vantaggiosa. La leadership del presidente Trump è vitale per la pace, la stabilità e la prosperità globali. L'India sostiene pienamente i suoi sforzi per la pace".



