UE: nasce task force per sicurezza alimentare

La Commissione europea ha istituito ieri una task force per mantenere e rafforzare la capacità dell'Unione Europea di garantire che le importazioni rispettino gli standard dell'Unione, sostenendo nel contempo l'occupazione e la crescita dei produttori dell'UE.

La task force si concentrerà in particolare sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sui residui di pesticidi e sulle azioni coordinate di monitoraggio dell'UE su specifici prodotti importati. Riunisce le competenze della Commissione e degli Stati membri e contribuirà all'ulteriore armonizzazione dei controlli sulle importazioni in tutta l'UE, elaborando raccomandazioni per azioni congiunte tra la Commissione e gli Stati membri e individuando i casi in cui sono necessarie ulteriori misure amministrative o regolamentari per rafforzare i controlli.

Norme rigorose in materia di importazione per quanto riguarda l'igiene degli alimenti e dei mangimi, la sicurezza dei consumatori e lo stato sanitario degli animali e delle piante mirano a garantire che tutte le importazioni soddisfino gli stessi standard elevati dei prodotti provenienti dall'UE stessa. I controlli all'importazione sono fondamentali per verificare la conformità degli alimenti e dei mangimi ai requisiti pertinenti. Le norme dell'UE si applicano a tutti i prodotti venduti nell'UE, siano essi prodotti sul mercato interno o importati.

L'avvio formale della task force è avvenuto a margine del Consiglio di ieri e si basa sul dialogo sull'attuazione dei controlli sulle importazioni tenutosi lo scorso dicembre, quando la Commissione ha annunciato un rafforzamento delle sue azioni in questo settore.

"I controlli sulle importazioni sono cruciali e la task force lanciata oggi [ieri, ndr], in linea con la Vision for Agriculture and Food, ci aiuterà a rafforzare i controlli sulle importazioni garantendo che norme rigorose siano accompagnate da un'attuazione più coerente ed efficace in tutta l'Unione", ha dichiarato Olivér Várhelyi, commissario UE per la Salute e il Benessere Animale.