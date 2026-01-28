Ima e altre 6 aziende nel mirino dell'Antitrust
L'Agcm ha avviato un'istruttoria per presunto cartello nel mercato del lavoro del settore packaging
L’Agcm, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, grazie ad una segnalazione tramite la propria piattaforma di Whistleblowing, ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società Akkodis Italy, Coesia, G.D, I.E.M.A., I.M.A., S.I.A., SPAIQ per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dell’approvvigionamento della figura professionale dei “validatori” di macchine automatiche per il packaging.
Ne dà comunicazione la stessa Agcm che per la prima volta ha avviato un’istruttoria relativa ad un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del lavoro: secondo l'authority, "le società si sarebbero accordate affinché nessuna di loro assumesse i validatori di macchine automatiche - per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè, caffè, tabacco, che in precedenza avessero lavorato presso almeno una delle altre".
I funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle società con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Nel documento ufficiale dell'Agcm vengono indicate in dettaglio le parti in caUSA:
- I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. in sigla IMA S.p.A. è una società multinazionale attiva nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Ha sede legale a Ozzano dell’Emilia (BO). IMA è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Alps Holding S.p.A con sede legale a Bologna che, a sua volta, è controllata da SO.FI.M.A. SocietàFinanziaria Macchine Automatiche S.p.A, sempre con sede a Bologna. Nel 2024, il fatturato di IMA è stato pari a circa 1,5 miliardi di euro: la società, lo ricordiamo, è nota in Italia in quanto una delle maggiore del settore packaging ed è gestita dall'imprenditore Alberto Vacchi;
- I.E.M.A. S.r.l. è una società che progetta e realizza componenti elettrici, elettronici e sistemi di automazione per macchine automatiche e linee produttive. Ha sede legale a San Giorgio di Piano (BO) ed è indirettamente partecipata da IMA con una quota del 30%,attraverso la controllata Packaging Manufacturing S.r.l.,con sede legale a Castenaso (BO). Nel 2024, il fatturato di IEMA è stato paria circa 53 milioni di euro:
- S.I.A. S.r.l., è una società che opera nel campo dell’informatica industriale e dell’automazione: sviluppa software, realizza componenti elettronici e fornisce servizi di progettazione e supervisione impiantistica per processi industriali, con particolare riferimento ai settori farmaceutico, chimico, alimentare e del trattamento delle acque. Ha sede legale a Sommacampagna (VR) ed è indirettamente partecipata da IMA con una quota del 20%, attraverso la controllata Packaging Manufacturing S.r.l. con sede legale a Castenaso (BO). Nel 2024, il fatturato di SIA è stato pari a circa 13 milioni di euro;
- Coesia S.p.A., è la società holding a capo dell’omonimo gruppo, attivo attraverso le proprie società controllate nel mercato della produzione delle macchine automatiche per la produzione eil confezionamento di prodotti di vario genere. Ha sede legale a Bologna: nel 2024, il fatturato consolidato del Gruppo Coesia è stato di circa 2 miliardi di euro;
- G.D S.p.A. è una società attiva nel mercato della produzione delle macchine per la produzione e confezionamento di sigarette, produzione di filtri, altri prodotti del tabacco e prodotti speciali. Ha sede legale a Bologna ed è interamente controllata da Coesia. Nel 2024, il fatturato di GD è stato pari a circa 534 milioni di euro;
- Akkodis Italy S.r.l. è una società fornitrice di servizi alle imprese, con particolare riguardo al comparto automotive, railway, oil&gas e life&science, di ingegneria, assistenza e organizzazione. Ha sede legale a Torino. Nel 2023, il fatturato di Akkodis è stato pari a circa 97 milioni di euro;
- SPAIQ S.r.l. è una società attiva nella consulenza, validazione e conformità normativa per impianti, macchine e processi industriali, soprattutto nei settori farmaceutico, packaging, alimentare e cosmetico. Ha sede legale a Castenaso (BO). Nel 2024, anno di costituzione della società, il fatturato di SPAIQ è stato pari a circa 1 milione di euro.
EFA News - European Food Agency