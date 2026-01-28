Despar in prima linea per la prevenzione e la ricerca oncologica

Quattro nuovi casi di tumore su dieci potrebbero essere prevenuti grazie a corretti stili di vita. La prevenzione riguarda anche le scelte alimentari e si realizza quotidianamente, già al momento della spesa. Sensibilizzare attraverso campagne di informazione è quindi fondamentale per aiutare le persone a compiere scelte consapevoli per la propria salute e il proprio benessere.

Per questa ragione Despar aderisce anche quest’anno all’iniziativa “Arance rosse per la Ricerca” di Fondazione Airc, con l’obiettivo di sostenere la ricerca oncologica italiana e promuovere l’informazione sull’adozione di sani stili di vita.

Dal 2 febbraio, in oltre 600 punti vendita Despar, Eurospar e Interspar aderenti su tutto il territorio nazionale, i clienti potranno acquistare la reticella di arance rosse, riconoscibile dallo speciale packaging con il logo Airc. Le confezioni saranno composte da arance del marchio Despar provenienti da filiera controllata con garanzia di massima qualità.

Per ogni reticella da 2,5 kg acquistata dai clienti, Despar donerà 50 centesimi a Fondazione Airc, contribuendo concretamente alla lotta contro il cancro e sostenendo l’attività di oltre 5.000 ricercatori italiani impegnati a studiare nuovi strumenti e strategie per la diagnosi precoce e per la prevenzione e a sviluppare cure sempre più efficaci e innovative.

“Sostenere la migliore ricerca oncologica italiana è una responsabilità che sentiamo fortemente e per questo, siamo felici di aderire, ormai da diversi anni, alla Campagna Arance rosse per la Ricerca", ha commentato Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia. "Anche grazie a questa iniziativa i nostri supermercati diventano molto più di spazi di acquisto, ma luoghi di sensibilizzazione e promozione della salute e del benessere che si traduce in un contributo concreto al progresso scientifico. Grazie al coinvolgimento dei nostri clienti, dall’avvio della nostra prima adesione a questa iniziativa, abbiamo venduto oltre 326.000 reticelle di arance, per un totale di oltre 162.500 euro donati a Fondazione Airc. Un risultato che riflette l’identità di Despar come insegna radicata nei territori, capace di costruire valore insieme alle comunità locali e di trasformare anche un gesto semplice come la spesa quotidiana in un’opportunità di partecipazione e di responsabilità verso il benessere collettivo.”

La campagna di Eurospar e Interspar, il cui avvio coincide proprio con la settimana in cui ricorre il World Cancer Day (4 febbraio), è un’iniziativa di sistema che vede protagonisti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar delle sei società del Consorzio Despar Italia, insieme a oltre 11.000 punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata su tutto il territorio nazionale, formando una straordinaria alleanza di più di 60 insegne al fianco di Fondazione Airc.