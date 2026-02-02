Despar Nord: torna sostegno ad "Arance Rosse per la ricerca"

Si rinnova partnership per iniziativa su prevenzione oncologica.

Quattro nuovi casi di tumore su dieci potrebbero essere prevenuti grazie a corretti stili di vita. La prevenzione riguarda anche le scelte alimentari e si realizza quotidianamente, già al momento della spesa. Sensibilizzare attraverso campagne di informazione è quindi fondamentale per aiutare le persone a compiere scelte consapevoli per la propria salute e il proprio benessere.

Per questa ragione Despar Nord aderisce anche quest’anno all’iniziativa “Arance rosse per la Ricerca” di Fondazione Airc, con l’obiettivo di sostenere la ricerca oncologica italiana e promuovere l’informazione sull’adozione di sani stili di vita (leggi notizia EFA News).

Da oggi, 2 febbraio, nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Veneto aderenti all’iniziativa, i clienti potranno acquistare la reticella di arance rosse, riconoscibile dallo speciale packaging con il logo Airc. Le confezioni saranno composte da arance del marchio Despar provenienti da filiera controllata e garanzia di massima qualità.

Per ogni reticella da 2,5 kg acquistata dai clienti, Despar Nord donerà 50 centesimi a Fondazione Airc, contribuendo concretamente alla lotta contro il cancro e sostenendo l’attività di oltre 5000 ricercatori italiani impegnati a studiare nuovi strumenti e strategie per la diagnosi precoce e per la prevenzione e a sviluppare cure sempre più efficaci e innovative.

“Sostenere questa iniziativa significa per noi di Despar rinnovare un impegno concreto verso la salute delle persone e delle comunità in cui operiamo. Crediamo fortemente nel valore della prevenzione, che passa anche da scelte quotidiane semplici ma consapevoli, come quelle che facciamo a tavola e al momento della spesa. Essere al fianco di Fondazione Airc ci permette di contribuire attivamente al progresso della ricerca oncologica e di diffondere una cultura del benessere e dei corretti stili di vita, in linea con i valori che da sempre guidano il nostro modo di fare impresa”, dichiara Francesca Furlan, responsabile Relazioni Esterne di Despar Nord.

La campagna di Airc, il cui avvio coincide proprio con la settimana in cui ricorre il World Cancer Day (4 febbraio), è un’iniziativa di sistema che vede protagonisti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar delle sei società del Consorzio Despar Italia, insieme a oltre 11mila punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata su tutto il territorio nazionale, formando una straordinaria alleanza di più di 60 insegne al fianco di Fondazione Airc.