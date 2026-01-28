Commercio agroalimentare UE: battuta d'arresto a novembre

L'ultima relazione sul commercio agroalimentare pubblicata dalla Commissione europea mostra che il commercio agroalimentare dell'Unione Europea si è allentato nel novembre 2025, dopo il picco di ottobre. Ha mantenuto una solida base contro le difficili condizioni di mercato causate dagli elevati prezzi all'importazione.

Tra gennaio e novembre 2025 l'eccedenza agroalimentare cumulativa dell'UE ha raggiunto i 46,1 miliardi di euro. Si tratta di un dato inferiore allo stesso periodo del 2024, in gran parte a causa degli elevati prezzi all'importazione. Dopo un andamento molto positivo in ottobre, le esportazioni agroalimentari dell'UE sono tornate a livelli più tipici in novembre, mentre le importazioni sono rimaste elevate. L'eccedenza mensile nel novembre 2025 ha raggiunto 4,1 miliardi di euro.

Nel novembre 2025 le esportazioni agroalimentari dell'UE valevano complessivamente 19,7 miliardi di euro, in calo del 2 % rispetto al novembre 2024. Nonostante ciò, le esportazioni cumulative hanno raggiunto i 219,2 miliardi di euro a novembre, con un aumento di 2,8 miliardi di euro (+1 %) rispetto allo stesso periodo del 2024. L'UE rimane uno dei principali esportatori di prodotti agroalimentari.

Le importazioni nell'UE sono rimaste elevate. Le importazioni agroalimentari dell'UE hanno raggiunto 15,6 miliardi di euro nel novembre 2025, con un aumento dell'1% sia su base mensile che su base annua. Da gennaio a novembre le importazioni cumulative sono ammontate a 173,1 miliardi di euro, con un aumento di 15,9 miliardi di euro (+10%) rispetto allo stesso periodo del 2024, a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime importate.