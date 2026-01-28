UE: prezzi terreni in crescita
Paesi Bassi, Danimarca e Grecia guidano la classifica delle superfici più costose
Nel 2024, il prezzo medio di un ettaro di terreno coltivabile nell'Unione Eueopra era stimato in 15.224 euro, con un aumento del 6,1% rispetto al 2023 (14.343 euro). Il prezzo medio annuo di affitto di terreni coltivabili e prati permanenti era stimato in 295 euro per ettaro, con un aumento del 6,4% rispetto al 2023 (277 euro). E' quanto emerge dagli ultimi dati Eurostat.
Tra i Paesi con dati disponibili, il prezzo medio più alto per un ettaro di terreno coltivabile è stato registrato a Malta (201.263 euro), seguito dai Paesi Bassi (96.608 euro) e dal Portogallo (76.556 euro).
I prezzi medi più bassi per i terreni coltivabili sono stati registrati in Lettonia (4.825 euro per 1 ettaro), Lituania (5.590 euro) e Slovacchia (5.823 euro).
L'affitto di un ettaro di terreno coltivabile è risultato il più costoso nei Paesi Bassi, con una media di 941 euro all'anno, seguiti da Danimarca (580 euro) e Grecia (509 euro). Al contrario, i prezzi più bassi per l'affitto dei terreni sono stati in Slovacchia (69 euro), Croazia (76 euro) e Malta (92 euro).
EFA News - European Food Agency