UE: prezzi terreni in crescita

Nel 2024, il prezzo medio di un ettaro di terreno coltivabile nell'Unione Eueopra era stimato in 15.224 euro, con un aumento del 6,1% rispetto al 2023 (14.343 euro). Il prezzo medio annuo di affitto di terreni coltivabili e prati permanenti era stimato in 295 euro per ettaro, con un aumento del 6,4% rispetto al 2023 (277 euro). E' quanto emerge dagli ultimi dati Eurostat.

Tra i Paesi con dati disponibili, il prezzo medio più alto per un ettaro di terreno coltivabile è stato registrato a Malta (201.263 euro), seguito dai Paesi Bassi (96.608 euro) e dal Portogallo (76.556 euro).

I prezzi medi più bassi per i terreni coltivabili sono stati registrati in Lettonia (4.825 euro per 1 ettaro), Lituania (5.590 euro) e Slovacchia (5.823 euro).

L'affitto di un ettaro di terreno coltivabile è risultato il più costoso nei Paesi Bassi, con una media di 941 euro all'anno, seguiti da Danimarca (580 euro) e Grecia (509 euro). Al contrario, i prezzi più bassi per l'affitto dei terreni sono stati in Slovacchia (69 euro), Croazia (76 euro) e Malta (92 euro).