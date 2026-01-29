Hcsa Pechino: attesi oltre 100mila professionisti del food

Le opportunità di business nel Food & Beverage in Cina passano da Pechino e più precisamente da Beijing International Hospitality, Catering & Food Beverage Expo 2026 (Hcsa): una delle più importanti manifestazioni fieristiche in Cina dedicate ai settori enogastronomico, ospitalità e ristorazione, che negli ultimi anni, ha registrato una crescita costante, con un tasso di aumento del 13%.

In programma dal 18 al 20 marzo 2026 presso il China International Exhibition Center (Chaoyang Hall) di Pechino, l’evento riunirà 1.100 espositori nazionali e internazionali e accoglierà oltre 100mila professionisti del settore. È nella capitale cinese che oggi le aziende italiane ed europee trovano una delle porte di ingresso più efficaci in un mercato in forte espansione, sempre più orientato ai prodotti premium e di origine internazionale.

Organizzata da Beijing Henghui International Exhibition Co., Ltd. e co-organizzata da Beijing Food and Beverage Industry Association, Hcsa Beijing Expo si è affermata negli anni come piattaforma di business chiave nel Nord della Cina, area caratterizzata da un’elevata concentrazione di potere d’acquisto, infrastrutture distributive avanzate e un pubblico altamente ricettivo verso le eccellenze del Made in Italy ed europee. Concepita come punto di incontro diretto tra domanda e offerta, la fiera coinvolge buyer provenienti da hôtellerie, catene di ristorazione, supermercati, piattaforme e-commerce e canali distributivi.

Con oltre 7 milioni di punti di consumo tra ristoranti e locali e una frequentazione settimanale che coinvolge l’87% della popolazione*, Il mercato cinese offre opportunità concrete per i brand Food & Beverage esteri in grado di posizionarsi su qualità, origine e valore.

Il settore enogastronomico è uno dei motori principali del Cross-Border E-commerce (Cbec) in Cina. Dopo la pandemia, la sensibilità dei consumatori cinesi verso la sicurezza alimentare, la salute e il prestigio dei brand internazionali è aumentata vertiginosamente. Oggi il Food & Beverage è diventato una delle categorie "top growth" dell'e-commerce cinese: nel 2024, le vendite online di alimenti e bevande sono cresciute del 15,8%, superando la media di altre categorie.

Attualmente, il mercato alimentare cinese sta attraversando una fase di rapida trasformazione, in cui la tendenza verso prodotti healthy, funzionali e l’innovazione sono diventati i principali filoni di sviluppo. Questo scenario offre chiare opportunità di crescita per le aziende europee dotate di caratteristiche distintive e capacità innovativa.

Inoltre, l’aumento dei consumi fuori casa, e l’interesse verso prodotti con forte identità territoriale rendono la Cina uno dei mercati più strategici a livello globale per le aziende agroalimentari internazionali, in particolare per il segmento dei prodotti di qualità medio-alta e premium.

In questo contesto, Pechino si distingue come una vera e propria “megalopoli dei consumi”, vantando un volume straordinario di punti vendita al dettaglio e un bacino di consumatori sensibile a nuovi marchi e nuovi sapori. La cosiddetta “first-store economy” – “l’economia del primo negozio” – che incentiva l’ingresso di nuove realtà nella capitale, contribuisce inoltre a generare forte attenzione mediatica e commerciale attorno ai prodotti esteri, favorendo test di mercato e l’avvio di relazioni strategiche.