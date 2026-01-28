Nestlé accelera sull'agricoltura rigenerativa

Per accelerare la transizione verso l'agricoltura rigenerativa e incoraggiare i giovani a intraprendere e guidare il futuro dell'agricoltura, Nestlé collabora con The Nature Conservancy (Tnc) e Goodwall a livello globale. "L'agricoltura rigenerativa è essenziale per la resilienza a lungo termine della nostra attività e del sistema alimentare globale", ha affermato Stephanie Hart, Chief Operations Officer di Nestlé. "Combinando l'esperienza di Tnc in materia di conservazione con la capacità di Goodwall di mobilitare milioni di giovani, possiamo accelerare il progresso e costruire un futuro più sostenibile per gli agricoltori, le comunità e il pianeta".

Nestlé e Tnc intendono consolidare l'importante lavoro svolto dalle due organizzazioni nello sviluppo congiunto del Nestlé Agriculture Framework (pdf, 20 Mb), un'iniziativa leader nel settore. Il framework è il piano di Nestlé per aiutare gli agricoltori a coltivare raccolti migliori, guadagnare di più e prendersi cura della natura allo stesso tempo. Collaborando con Tnc, Nestlé mira a perfezionare, ampliare e accelerare i propri sforzi per sostenere la transizione verso l'agricoltura rigenerativa e a incoraggiare un maggior numero di stakeholder del settore a unirsi a questo percorso.

"Insieme, possiamo sviluppare soluzioni pratiche e basate sulla scienza che ripristinano gli ecosistemi, proteggono la biodiversità e rafforzano i mezzi di sussistenza degli agricoltori", ha dichiarato Jennifer Morris, amministratore delegato di The Nature Conservancy.

Per dimostrare come l'agricoltura possa essere una carriera attraente e sicura in futuro, Nestlé collabora con Goodwall, una piattaforma globale di apprendimento per i giovani. Nestlé aiuterà Goodwall a sviluppare il suo curriculum di agricoltura, utilizzando la gamification per sensibilizzare e comprendere i giovani sull'agricoltura rigenerativa, fornire loro competenze pratiche e rafforzarli come imprenditori agricoli. Attraverso l'app Goodwall, i giovani potranno interagire tra loro per discutere soluzioni pratiche a sfide reali, testare le proprie teorie e migliorare le proprie idee sulla base dei risultati.

"I giovani di oggi vogliono essere parte di soluzioni concrete", ha detto da parte sua Taha Bawa, co-fondatore e Ceo di Goodwall. "Questa partnership aprirà loro nuove strade per imparare, contribuire e guidare il passaggio all'agricoltura rigenerativa".

Le due iniziative segnano un passo significativo nell'ambizione più ampia di Nestlé di rendere l'agricoltura rigenerativa la norma in tutta la sua rete di approvvigionamento globale, costruendo al contempo una solida rete di imprenditori agricoli di nuova generazione. Queste iniziative seguono l'annuncio della collaborazione di Nestlé con la World Farmers' Organisation per contribuire a rendere i sistemi alimentari più resilienti ai cambiamenti climatici, promuovendo politiche eque e soluzioni pratiche, come l'agricoltura rigenerativa, che diano potere agli agricoltori e li aiutino ad adattarsi ai cambiamenti climatici.

Queste nuove collaborazioni sono state presentate formalmente durante l'incontro annuale del World Economic Forum di quest'anno a Davos, dove l'idea iniziale della collaborazione è stata concepita per la prima volta un anno fa. Il Chief Operating Officer di Nestlé e gli amministratori delegati di Tnc e Goodwall hanno partecipato a un panel moderato da Ana Maria Montero, ex conduttrice della Cnn. L'evento ha riunito leader aziendali, esperti di conservazione e giovani imprenditori, che hanno discusso su come accelerare collettivamente la transizione verso sistemi alimentari inclusivi e rispettosi del clima.