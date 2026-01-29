Montecucco: bene il 2025, ma crolla la vendemmia

Nel corso del 2025 il Montecucco Doc e Docg ha messo in bottiglia 6.114 ettolitri per una crescita dell’11,1%, pari a circa 800mila bottiglie nel formato da 0,75 litri, oltre a quantitativi minori in altri formati. Risultati che al contempo si accompagnano a un calo produttivo di vino del 35% registrato con l’ultima vendemmia, da leggere però alla luce del confronto con il 2024, annata particolarmente generosa sul piano quantitativo.

Il trend degli imbottigliamenti della denominazione amiatina si colloca inoltre in controtendenza rispetto alla lieve flessione degli imbottigliamenti che ha interessato la Toscana del vino nel suo complesso, includendo tutte le DO e IG regionali. In questo contesto, il Montecucco rafforza il proprio posizionamento, confermando una traiettoria di crescita e riconoscibilità. Particolarmente significativo il dato di dicembre 2025, che registra un forte incremento degli imbottigliamenti, con un +393% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e un +663% rispetto alla media dell’ultimo triennio, a testimonianza della fiducia delle aziende nella denominazione e nella capacità dei vini Montecucco - che hanno fatto della freschezza e della distintività del Sangiovese - il proprio tratto identitario di trovare spazio e riconoscimento sui mercati.