Puglia, 30 milioni per la competitività delle aziende agricole

Migliorare l’utilizzo delle acque e il benessere degli allevamenti per rafforzare la competitività delle aziende agricole, preservare le risorse naturali e rispondere alle nuove sfide climatiche, sanitarie ed economiche che il settore agricolo deve affrontare. Sono questi gli obiettivi dell’avviso pubblico da 30 milioni di euro che la Regione Puglia ha dedicato a investimenti strutturali produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale.

L’avviso è disponibile sul portale del Complemento di Sviluppo Rurale (Csr) Puglia 2023-2027: in esso sono indicati, altresì, le modalità e i termini di partecipazione. Il termine per inoltrare la domanda di sostegno per l’avviso pubblico dell’Intervento SRD02 del Csr Puglia 23-27 è fissato al 2 aprile 2026.

"Si tratta di un intervento da 30 milioni di euro destinati a una serie di investimenti strutturali utili alle aziende agricole - dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli - È una misura che punta a rafforzare la competitività delle aziende, preservare le risorse naturali e rispondere alle nuove sfide climatiche, sanitarie ed economiche che il settore agricolo si trova ad affrontare".

L’intervento SRD02 previsto dall’avviso è finalizzato a sostenere le imprese agricole in un percorso di rafforzamento della sostenibilità ambientale, della resilienza ai cambiamenti climatici e del miglioramento delle condizioni di allevamento, attraverso due specifiche azioni.

L’Azione C “Investimenti irrigui” sostiene il miglioramento, il rinnovo e il ripristino degli impianti irrigui aziendali, favorendo un uso più efficiente della risorsa idrica, lo stoccaggio e il riuso dell’acqua e garantendo, ove necessario, l’irrigazione di soccorso nei periodi di scarsa disponibilità.

L’Azione D “Investimenti per il benessere animale” è invece rivolta a promuovere l’evoluzione degli allevamenti verso modelli più sostenibili ed etici, anche attraverso l’introduzione di sistemi innovativi e di precisione che migliorino il benessere animale, la biosicurezza e il contrasto all’antimicrobico-resistenza.