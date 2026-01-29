Ngt, soddisfazione degli operatori

Il presidente di Fedagripesca Confcooperative Raffale Drei esprime soddisfazione per l’approvazione, ieri, a larga maggioranza in Commissione Ambiente del Parlamento Ue dell’accordo sul nuovo quadro normativo per le Ngt, le Nuove tecniche genomiche (leggi notizia EFA News) raggiunto a dicembre in sede di trilogo (leggi notizia EFA News).

"Con il voto - spiega Drei - si aprono nuove prospettive per il settore agroalimentare che nel medio lungo periodo potrà disporre di sementi e di piante NGT che si affiancheranno alla genetica tradizionale per consentire ai produttori di affrontare le criticità connesse ai cambiamenti climatici e di poter disporre di nuovi mezzi di difesa per le colture, senza che ciò comporti però ulteriori restrizioni degli strumenti tradizionali. Auspichiamo ora che l’iter legislativo si concluda presto con la definitiva approvazione in plenaria da parte del Parlamento”.

“Pur se i risultati operativi difficilmente saranno immediati o raggiungibili a breve - prosegue Drei – si tratta di un passaggio importante che migliorerà la competitività del settore agricolo e agroalimentare europeo anche nell’ambito dell’implementazione degli scambi commerciali con il resto del mondo, dove tali pratiche sono già da tempo consentite”.

“Sarà ora fondamentale - conclude il presidente di Fedagripesca Confcooperative - vigilare su un’applicazione omogenea delle nuove disposizioni da parte di tutti gli Stati dell’Unione Europea. Auspichiamo inoltre che il nostro paese incentivi fortemente la ricerca con adeguate risorse, con uno stretto collegamento con il mondo della produzione”.

Sulla stessa lunghezza d'onda Confagricoltura che, in un comunicato, "accoglie positivamente il voto decisivo della Commissione Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare dell’Europarlamento che ha adottato l’accordo provvisorio sulle NGT, le nuove tecniche genomiche, concordato lo scorso dicembre nel trilogo".



“Si tratta - sottolinea Deborah Piovan, presidente della FNP Proteoleaginose di Confagricoltura - di un passo importante nella definizione di un quadro europeo chiaro, fondato su basi scientifiche e che dà nuovi strumenti per un’agricoltura innovativa, più sostenibile e resiliente. Questo significa aumentare la competitività del settore primario europeo, che oggi sconta un ritardo rispetto ad altri Paesi in cui le NGT sono già utilizzate”.

Confagricoltura, conclude la nota, "auspica che si proceda celermente all’approvazione finale: prima di essere formalmente adottato, il testo deve infatti essere votato al Parlamento Ue in seduta plenaria e in Consiglio".

A livello europeo, il Copa e la Cogeca comunicano di avere accolto "con favore l'adozione da parte della commissione ENVI dell'accordo provvisorio sulle nuove tecniche genomiche (NGT) e ne sollecitano l'approvazione definitiva in plenaria. Le comunità agricole europee desiderano ringraziare il relatore, i relatori ombra e i membri della commissione per l'ampia adozione di questo testo, con 59 deputati favorevoli, 24 contrari e 2 astensioni".



"Questo voto - spiegano Copa e Cogeca in un comunicato - rappresenta un nuovo passo verso un quadro UE chiaro e basato sulla scienza, che consenta agli agricoltori di accedere all'innovazione e di rimanere produttivi, sostenibili e competitivi. Le NGT sono già utilizzate in paesi terzi e ulteriori ritardi in Europa rischiano di mettere gli agricoltori dell'UE in una situazione di svantaggio strutturale".



"Il Copa e la Cogeca - prosegue la nota - ritengono che l'accordo provvisorio UE raggiunto il 4 dicembre 2025 tra il Parlamento europeo e il Consiglio sia equilibrato e praticabile e rappresenti il miglior risultato possibile in questa fase per rafforzare gli strumenti a disposizione degli agricoltori, sostenendo al contempo la sicurezza alimentare e la sostenibilità".



"Invitiamo ora il Parlamento europeo - aggiunge la nota di Copa e Cogeca - ad approvare l'accordo in plenaria e a inviare un chiaro segnale che l'UE è pronta a dotare i suoi agricoltori degli strumenti necessari per un'agricoltura resiliente e competitiva in tempi difficili e incerti".