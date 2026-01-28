Nuove tecniche genomiche: Commissione Ambiente UE dà l'ok

A Bruxelles, l'approvazione delle nuove tecniche genomiche è sempre più vicina. Dopo il placet odierno da parte della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, la bozza normativa passerà all'aula dell'Eurocamera per il voto definitivo. Lo scorso dicembre ad esprimersi favorevolmente erano stati i governi dei Paesi membri (leggi notizia EFA News).

La Commissione Ambiente ha confermato così il voto degli esecutivi nazionali, esprimendosi con 59 sì, 24 no e 2 astenuti. Allo stato attuale, il disegno di legge stabilisce una distinzione tra piante derivate da Ngt di categoria 1 (considerate "equivalenti alle piante convenzionali") e le piante di categoria Ngt2, alle quali, invece, saranno applicate le norme sugli Ogm, dalle quali saranno esentate le prime, le cui piante non saranno oggetto di etichetta, a differenza dei semi corrispondenti.